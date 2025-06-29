В пяти аэропортах России введены временные ограничения на полёты
Аэропорты в Саранске, Саратове, Волгограде, Пензе и Элисте временно закрыли
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Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах пяти регионов России. Такие меры приняли для обеспечения безопасности. Сейчас временно не принимают и не отправляют рейсы воздушные гавани в Саранске, Саратове, Волгограде, Пензе и Элисте. Ограничения начали действовать около часа ночи 29 июня.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов – это приоритет», — уточнили в Росавиации.
Ранее Life.ru сообщал, что в Киеве сработала система противовоздушной обороны. На фоне взрывов власти объявили воздушную тревогу, призвав жителей немедленно укрыться в безопасных местах.