В пяти аэропортах России введены временные ограничения на полёты

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах пяти регионов России. Такие меры приняли для обеспечения безопасности. Сейчас временно не принимают и не отправляют рейсы воздушные гавани в Саранске, Саратове, Волгограде, Пензе и Элисте. Ограничения начали действовать около часа ночи 29 июня.