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Регион
28 июня, 22:23

В пяти аэропортах России введены временные ограничения на полёты

Аэропорты в Саранске, Саратове, Волгограде, Пензе и Элисте временно закрыли

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах пяти регионов России. Такие меры приняли для обеспечения безопасности. Сейчас временно не принимают и не отправляют рейсы воздушные гавани в Саранске, Саратове, Волгограде, Пензе и Элисте. Ограничения начали действовать около часа ночи 29 июня.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов – это приоритет», — уточнили в Росавиации.

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Лия Мурадьян
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