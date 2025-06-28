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Регион
28 июня, 20:40

В Киеве сработала ПВО, объявлена воздушная тревога

ПВО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anastasija Vujic

ПВО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anastasija Vujic

В Киеве сработала система противовоздушной обороны, о чём сообщил мэр города Виталий Кличко в своих соцсетях. На фоне слышимых в городе взрывов власти объявили воздушную тревогу, призвав жителей немедленно укрыться в безопасных местах.

По данным киевской военной администрации, тревога была объявлена в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Одновременно украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепре.

Новости СВО. Освобождена Новая Кругляковка, ВС РФ подошли к Красноармейску, кто обучал Киев терактам, 28 июня
Новости СВО. Освобождена Новая Кругляковка, ВС РФ подошли к Красноармейску, кто обучал Киев терактам, 28 июня

Минувшей ночью на фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Одессе. Об этом сообщал мэр причерноморского города Геннадий Труханов.

Артём Гапоненко
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