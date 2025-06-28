В Киеве сработала ПВО, объявлена воздушная тревога

В Киеве сработала система противовоздушной обороны, о чём сообщил мэр города Виталий Кличко в своих соцсетях. На фоне слышимых в городе взрывов власти объявили воздушную тревогу, призвав жителей немедленно укрыться в безопасных местах.

По данным киевской военной администрации, тревога была объявлена в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Одновременно украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепре.