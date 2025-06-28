Мэр Одессы Труханов сообщил о взрывах в городе
Одесса ночью. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii
В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов. Об этом сообщил мэр причерноморского города Геннадий Труханов.
«В Одессе слышны взрывы», – написал он в телеграм-канале.
Менее чем через десять минут после его сообщения украинский телеканал «Общественное» опубликовал информацию о новых взрывах в Одессе.
Ранее Life.ru писал, что Геннадий Труханов на русском языке заявил, что Одесса – не русский город. Градоначальник поспорил с одесситами, доказывая, что история города не связана с Россией.