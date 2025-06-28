Мэр Одессы Труханов сообщил о взрывах в городе

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов. Об этом сообщил мэр причерноморского города Геннадий Труханов.

«В Одессе слышны взрывы», – написал он в телеграм-канале.

Менее чем через десять минут после его сообщения украинский телеканал «Общественное» опубликовал информацию о новых взрывах в Одессе.