Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 21:20

Мэр Одессы Труханов сообщил о взрывах в городе

Одесса ночью. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Одесса ночью. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов. Об этом сообщил мэр причерноморского города Геннадий Труханов.

«В Одессе слышны взрывы», – написал он в телеграм-канале.

Менее чем через десять минут после его сообщения украинский телеканал «Общественное» опубликовал информацию о новых взрывах в Одессе.

ВС РФ ударили по месту запуска безэкипажных катеров ВСУ под Одессой
ВС РФ ударили по месту запуска безэкипажных катеров ВСУ под Одессой

Ранее Life.ru писал, что Геннадий Труханов на русском языке заявил, что Одесса – не русский город. Градоначальник поспорил с одесситами, доказывая, что история города не связана с Россией.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar