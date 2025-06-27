Почему не на мове? Мэр Труханов оконфузился, доказывая что Одесса — не русский город
Мэр Труханов на русском языке заявил, что Одесса — не русский город
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / stadia98
Глава одесской администрации Геннадий Труханов в споре с местными жителями о памятнике поэту Александру Пушкину заявил, что Одесса — не русский город. Занятно, что свою позицию он выразил на русском языке. Ролик с фрагментом этого разговора опубликовали местные паблики.
«Одесса — не русский город. <...> У нас своя история и своя жизнь», — считает Труханов
В этом вопросе с Трухановым не согласны даже граждане Незалежной. Ранее украинская блогер Анна Алхим предложила властям добровольно передать России Харьков и Одессу, раз уж киевский режим взял курс на отказ от всего русского. Гнев девушки вызвали призывы запрещать русский язык в стране, для половины жителей которой он является родным.