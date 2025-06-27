Почему не на мове? Мэр Труханов оконфузился, доказывая что Одесса — не русский город

Глава одесской администрации Геннадий Труханов в споре с местными жителями о памятнике поэту Александру Пушкину заявил, что Одесса — не русский город. Занятно, что свою позицию он выразил на русском языке. Ролик с фрагментом этого разговора опубликовали местные паблики.

«Одесса — не русский город. <...> У нас своя история и своя жизнь», — считает Труханов