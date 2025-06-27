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27 июня, 18:11

Почему не на мове? Мэр Труханов оконфузился, доказывая что Одесса — не русский город

Мэр Труханов на русском языке заявил, что Одесса — не русский город

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / stadia98

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / stadia98

Глава одесской администрации Геннадий Труханов в споре с местными жителями о памятнике поэту Александру Пушкину заявил, что Одесса — не русский город. Занятно, что свою позицию он выразил на русском языке. Ролик с фрагментом этого разговора опубликовали местные паблики.

«Одесса — не русский город. <...> У нас своя история и своя жизнь», — считает Труханов

Одесситы поколотили активистов, которые снимали мемориальные таблички советским деятелям
Одесситы поколотили активистов, которые снимали мемориальные таблички советским деятелям

В этом вопросе с Трухановым не согласны даже граждане Незалежной. Ранее украинская блогер Анна Алхим предложила властям добровольно передать России Харьков и Одессу, раз уж киевский режим взял курс на отказ от всего русского. Гнев девушки вызвали призывы запрещать русский язык в стране, для половины жителей которой он является родным.

Юрий Лысенко
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