Одесситы поколотили активистов, которые снимали мемориальные таблички советским деятелям
В Одессе произошла драка из-за демонтажа мемориальной доски советским воинам
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В Одессе начали демонтировать мемориальные доски советским деятелям, но в дело вмешались местные жители. Спор перерос в активную драку. Об этом сообщает украинская газета «Страна.ua».
Инцидент произошёл из-за таблички на улице Героев Пограничников. Активисты-декоммунизаторы задували газовыми баллончиками всех протестующих. Досталось, в том числе, и 10-летнему ребёнку.
Ранее в Одессе неизвестные перекрасили постамент демонтированного памятника Екатерине II в цвета российского флага. В официальном заявлении полиции Одесской области подчёркивается, что после завершения следственных действий будет дана правовая оценка произошедшему.