Одесситы поколотили активистов, которые снимали мемориальные таблички советским деятелям

В Одессе начали демонтировать мемориальные доски советским деятелям, но в дело вмешались местные жители. Спор перерос в активную драку. Об этом сообщает украинская газета «Страна.ua».

Инцидент произошёл из-за таблички на улице Героев Пограничников. Активисты-декоммунизаторы задували газовыми баллончиками всех протестующих. Досталось, в том числе, и 10-летнему ребёнку.