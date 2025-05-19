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19 мая, 11:50

Одесситы поколотили активистов, которые снимали мемориальные таблички советским деятелям

В Одессе произошла драка из-за демонтажа мемориальной доски советским воинам

Обложка © Соцсети

Обложка © Соцсети

В Одессе начали демонтировать мемориальные доски советским деятелям, но в дело вмешались местные жители. Спор перерос в активную драку. Об этом сообщает украинская газета «Страна.ua».

Инцидент произошёл из-за таблички на улице Героев Пограничников. Активисты-декоммунизаторы задували газовыми баллончиками всех протестующих. Досталось, в том числе, и 10-летнему ребёнку.

Ранее в Одессе неизвестные перекрасили постамент демонтированного памятника Екатерине II в цвета российского флага. В официальном заявлении полиции Одесской области подчёркивается, что после завершения следственных действий будет дана правовая оценка произошедшему.

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Полина Никифорова
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