Бастрыкин поручил завести дело по факту осквернения мемориала советским воинам в Болгарии

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился начать расследование в рамках уголовного дела по факту осквернения памятника советским солдатам в окрестностях Варны в Болгарии. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Следственный комитет РФ сообщил о вопиющем акте вандализма в Болгарии. По имеющимся данным, неизвестные осквернили мемориальный комплекс в районе Камчии, посвящённый подвигу советских моряков-подводников с подлодки «Щ-211» и болгарских подпольщиков. Мраморная плита с надписью была разбита на мелкие части, а сам памятник неизвестные облили краской.

«Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.