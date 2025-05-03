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3 мая, 10:33

Бастрыкин поручил завести дело по факту осквернения мемориала советским воинам в Болгарии

СК РФ возбудит дело по факту осквернения мемориала советским воинам в Болгарии

Осквернённый монумент экипажу подлодки «Щ-211». Обложка © ТАСС / Игорь Ленкин

Осквернённый монумент экипажу подлодки «Щ-211». Обложка © ТАСС / Игорь Ленкин

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился начать расследование в рамках уголовного дела по факту осквернения памятника советским солдатам в окрестностях Варны в Болгарии. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Следственный комитет РФ сообщил о вопиющем акте вандализма в Болгарии. По имеющимся данным, неизвестные осквернили мемориальный комплекс в районе Камчии, посвящённый подвигу советских моряков-подводников с подлодки «Щ-211» и болгарских подпольщиков. Мраморная плита с надписью была разбита на мелкие части, а сам памятник неизвестные облили краской.

«Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Сняли флаги и разломали плитку: Вандалы осквернили памятник советским воинам под Херсоном
Сняли флаги и разломали плитку: Вандалы осквернили памятник советским воинам под Херсоном

Ранее сообщалось, что в чешском городе Литомержице после 30 лет споров принято решение о демонтаже памятника солдату Красной армии. Памятник, воздвигнутый в 1975 году, регулярно подвергался атакам вандалов. Местные СМИ сообщают, что глава города не поддержал решение.

Мария Любицкая
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