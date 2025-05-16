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16 мая, 15:52

В Одессе неизвестные перекрасили постамент Екатерине II в цвет российского флага

Постамент Екатерине Великой в Одессе. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Поліція Одеської області

Постамент Екатерине Великой в Одессе. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Поліція Одеської області

В Одессе произошёл инцидент с постаментом демонтированного памятника Екатерине II, который неизвестные раскрасили в цвета российского флага. Как сообщает украинское издание «Правда ТУТ NEWS», инцидент произошёл в пятницу на Екатерининской площади, где до декабря 2022 года стоял монумент российской императрице.

«Одесский постамент, где раньше была Екатерина II, раскрасили в цвета российского флага», — сказано в публикации.

После демонтажа памятника остался массивный постамент, с которого были удалены все скульптурные элементы и декоративные детали. Именно его и перекрасили в бело-сине-красный. Местные правоохранительные органы подтвердили факт происшествия и сообщили, что на месте работают сотрудники полиции, устанавливающие личности причастных к инциденту. В официальном заявлении полиции Одесской области подчёркивается, что после завершения следственных действий будет дана правовая оценка произошедшему.

Исторический памятник Екатерине II, являвшийся одним из символов Одессы, был установлен в 1900 году и простоял более 120 лет до своего демонтажа по решению городских властей. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

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Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 9 мая люди в масках повредили памятник маршалу СССР Родиону Малиновскому в Одессе. Неизвестные злоумышленники сорвали с постамента в честь освободителя города мемориальную табличку и записали всё на видео.

Юрий Лысенко
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