В Одессе неизвестные перекрасили постамент Екатерине II в цвет российского флага

В Одессе произошёл инцидент с постаментом демонтированного памятника Екатерине II, который неизвестные раскрасили в цвета российского флага. Как сообщает украинское издание «Правда ТУТ NEWS», инцидент произошёл в пятницу на Екатерининской площади, где до декабря 2022 года стоял монумент российской императрице.

«Одесский постамент, где раньше была Екатерина II, раскрасили в цвета российского флага», — сказано в публикации.

После демонтажа памятника остался массивный постамент, с которого были удалены все скульптурные элементы и декоративные детали. Именно его и перекрасили в бело-сине-красный. Местные правоохранительные органы подтвердили факт происшествия и сообщили, что на месте работают сотрудники полиции, устанавливающие личности причастных к инциденту. В официальном заявлении полиции Одесской области подчёркивается, что после завершения следственных действий будет дана правовая оценка произошедшему.

Исторический памятник Екатерине II, являвшийся одним из символов Одессы, был установлен в 1900 году и простоял более 120 лет до своего демонтажа по решению городских властей. Местные власти пока не комментировали ситуацию.