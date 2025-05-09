Украинские вандалы осквернили памятник освободителю Одессы
В Одессе вандалы осквернили памятник маршалу Малиновскому
Обложка © Youtube / #Редакциiя — инфа из Одессы
В ночь на 9 мая в Одессе неизвестные в масках осквернили памятник маршалу Советского Союза Родиону Малиновскому, сорвав мемориальную табличку.
В Одессе вандалы осквернили памятник маршалу Малиновскому. Видео © Украинские соцсети
На данный момент ни городские власти, ни правоохранительные органы не прокомментировали произошедшее. Стоит отметить, что войска под командованием Малиновского освободили Одессу от немецко-румынских захватчиков 10 апреля 1944 года после 907 дней оккупации. Освобождению города способствовали также партизанские отряды, предотвратившие запланированные взрывы ключевых объектов.
Ранее в населённом пункте Таврийск, расположенном в Херсонской области, произошёл акт вандализма в отношении мемориала «Неизвестный Солдат – защитник Отечества». Преступники повредили тротуарную плитку вокруг памятника, а также сняли государственные символы Российской Федерации — флаг России, Знамя Победы и флаг партии «Единая Россия».