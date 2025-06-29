Исполнитель теракта в «Крокус Сити Холле» планировал остаться жить на Украине

В ходе расследования теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» появились новые детали, касающиеся одного из исполнителей — Муродали Рачабализода*. В его показаниях, которые оказались в распоряжении РИА «Новости», говорится о планах остаться на территории Украины после прибытия.

Ранее стали известны подробности о связи теракта в «Крокусе» с Украиной. Так, оружие для совершения теракта было поставлено именно с украинской стороны. В распоряжении террористов оказался пистолет, схожий с пистолетом Макарова, а также четыре ножа, которые были куплены одним из участников группы. После исполнения теракта преступники направлялись в Киев за вознаграждением в миллион рублей. Заказчиком теракта выступила Украина.