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Регион
29 июня, 13:35

Исполнитель теракта в «Крокус Сити Холле» планировал остаться жить на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ходе расследования теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» появились новые детали, касающиеся одного из исполнителей — Муродали Рачабализода*. В его показаниях, которые оказались в распоряжении РИА «Новости», говорится о планах остаться на территории Украины после прибытия.

«После прибытия на территорию Республики Украина я планировал остаться на её территории», — указано в показаниях террориста.

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Ранее стали известны подробности о связи теракта в «Крокусе» с Украиной. Так, оружие для совершения теракта было поставлено именно с украинской стороны. В распоряжении террористов оказался пистолет, схожий с пистолетом Макарова, а также четыре ножа, которые были куплены одним из участников группы. После исполнения теракта преступники направлялись в Киев за вознаграждением в миллион рублей. Заказчиком теракта выступила Украина.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Полина Никифорова
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