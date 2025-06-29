Террористы из «Крокуса» рассказали, куда направлялись после преступления
Исполнители теракта в «Крокусе» собирались скрыться и получить по миллиону в Киеве
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Один из участников нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» рассказал следствию, что изначально группа планировала вступить в бой с силовиками и погибнуть во время теракта. Однако, как утверждает задержанный, организатор изменил первоначальный план, приказав им бежать и направиться в Украину, где им было обещано щедрое вознаграждение. Об этом свидетельствуют выдержки из показаний обвиняемых, которые оказались в распоряжении РИА «Новости».
По словам обвиняемого Саидокрама Рачаболизоды*, координатор теракта по имени Сайфулло изначально потребовал от исполнителей умереть «во имя Аллаха», вступив в бой с полицией после атаки. Но за несколько дней до трагедии, 21 марта 2024 года, Сайфулло передал новое распоряжение — террористам необходимо остаться в живых и направиться в Киев.
«Он прислал Фаридуну* голосовое сообщение, в котором сказал, что мы ему ещё нужны, что умирать пока рано. После нападения в «Крокусе» нужно ехать на Украину — там нас встретят и выплатят по миллиону рублей каждому», — утверждает Рачаболизода*.
Он пояснил, что именно с этой целью группа двигалась в сторону украинской границы, пока их не задержали.
Напомним, что теракт в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» произошёл 22 марта 2024 года. Группа из четырёх вооружённых лиц осуществила нападение, открыв стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник», после чего был совершён поджог здания. Попытка скрыться с места преступления в направлении территории Украины была пресечена, подозреваемые были задержаны в районе Брянска. В августе к 14 ранее задержанным добавились ещё пять фигурантов, арестованных правоохранительными органами, тогда общее число обвиняемых по делу достигло 19. Из них четверо являются непосредственными исполнителями, остальные подозреваются в содействии. По итогам расследования число жертв составило 149 человек, пострадавшими признаны 609.
* Включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.