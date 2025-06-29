Террористы из «Крокуса» рассказали, куда направлялись после преступления

Один из участников нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» рассказал следствию, что изначально группа планировала вступить в бой с силовиками и погибнуть во время теракта. Однако, как утверждает задержанный, организатор изменил первоначальный план, приказав им бежать и направиться в Украину, где им было обещано щедрое вознаграждение. Об этом свидетельствуют выдержки из показаний обвиняемых, которые оказались в распоряжении РИА «Новости».

По словам обвиняемого Саидокрама Рачаболизоды*, координатор теракта по имени Сайфулло изначально потребовал от исполнителей умереть «во имя Аллаха», вступив в бой с полицией после атаки. Но за несколько дней до трагедии, 21 марта 2024 года, Сайфулло передал новое распоряжение — террористам необходимо остаться в живых и направиться в Киев.

«Он прислал Фаридуну* голосовое сообщение, в котором сказал, что мы ему ещё нужны, что умирать пока рано. После нападения в «Крокусе» нужно ехать на Украину — там нас встретят и выплатят по миллиону рублей каждому», — утверждает Рачаболизода*.

Он пояснил, что именно с этой целью группа двигалась в сторону украинской границы, пока их не задержали.