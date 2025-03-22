СК завершил следственные действия с 19 обвиняемыми в теракте в «Крокусе»

СКР завершил следственные действия с 19 обвиняемыми в теракте в концертном зале «Крокус сити холл», они уже начали знакомиться с материалами дела. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко в годовщину кровавой бойни.

За минувший год следователи совместно с подразделениями ФСБ и МВД установили обстоятельства страшного преступления. Были установлены и задержаны исполнители нападения на «Крокус» и их соучастники. Следственные действия с 19 фигурантами завершены, они находятся под стражей и продолжают ознакомление с материалами дела. Ещё ряд фигурантов дела объявлен в розыск. Среди них как непосредственные исполнители теракта, так и лица, которые помогали им в аренде жилья, обеспечивали убийц транспортом, оружием, а также финансировали их.