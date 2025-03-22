СК завершил следственные действия с 19 обвиняемыми в теракте в «Крокусе»
СКР завершил следственные действия с 19 обвиняемыми в теракте в концертном зале «Крокус сити холл», они уже начали знакомиться с материалами дела. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко в годовщину кровавой бойни.
За минувший год следователи совместно с подразделениями ФСБ и МВД установили обстоятельства страшного преступления. Были установлены и задержаны исполнители нападения на «Крокус» и их соучастники. Следственные действия с 19 фигурантами завершены, они находятся под стражей и продолжают ознакомление с материалами дела. Ещё ряд фигурантов дела объявлен в розыск. Среди них как непосредственные исполнители теракта, так и лица, которые помогали им в аренде жилья, обеспечивали убийц транспортом, оружием, а также финансировали их.
СК детально восстановил хронологию действий соучастников в процессе подготовки к атаке, в момент нападения на посетителей концертного зала, при попытке скрыться вплоть.
«Собранная совокупность доказательств позволяет сделать вывод о причастности фигурантов к инкриминируемым преступлениям. После завершения ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемые предстанут перед судом», — сказала Петренко.
Напомним, теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта 2024 года. Боевики начали расстреливать людей, после чего подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, пострадали — больше 550. На следующей день четверых исполнителей теракта поймали в Брянской области, а в Москве арестовали свыше десяти их пособников. Срок расследования обстоятельств бойни продлили до конца мая. Арест исполнителей теракта продлили до 22 мая.
Life.ru