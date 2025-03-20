Раскрыты другие возможные цели исполнителей теракта в «Крокусе»
Адвокат Мирзоева: Террористы «Крокуса» примерялись к Красной площади и ТЦ МЕГА
Исполнители теракта в «Крокусе» также рассматривали возможность атак на Красную площадь, московскую синагогу и торгово-развлекательный центр «МЕГА Белая Дача». Об этом рассказал адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева Олег Власов.
«Они, помимо «Крокуса», были на Красной площади, рядом с синагогой недалеко от станции метро «Чистые пруды», в «МЕГА Белая Дача», присматривались, фотографировали. В самом «Крокусе» они также были заранее, в цивильной одежде, изучали обстановку», — рассказал юрист в беседе с РИА «Новости».
Напомним, теракт в «Крокусе» произошёл почти год назад, 22 марта 2024 года. Боевики начали расстреливать людей, после чего подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, пострадали — больше 550. На следующей день четверо исполнителей теракта задержали в Брянской области, а в Москве арестовали свыше 10 их пособников. Недавно стало известно, что срок расследования обстоятельств теракта продлили до конца мая.
ТАСС / Морозова Юлия