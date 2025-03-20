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20 марта, 11:35

Раскрыты другие возможные цели исполнителей теракта в «Крокусе»

Адвокат Мирзоева: Террористы «Крокуса» примерялись к Красной площади и ТЦ МЕГА

Исполнители теракта в «Крокусе» также рассматривали возможность атак на Красную площадь, московскую синагогу и торгово-развлекательный центр «МЕГА Белая Дача». Об этом рассказал адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева Олег Власов.

«Они, помимо «Крокуса», были на Красной площади, рядом с синагогой недалеко от станции метро «Чистые пруды», в «МЕГА Белая Дача», присматривались, фотографировали. В самом «Крокусе» они также были заранее, в цивильной одежде, изучали обстановку», — рассказал юрист в беседе с РИА «Новости».

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Напомним, теракт в «Крокусе» произошёл почти год назад, 22 марта 2024 года. Боевики начали расстреливать людей, после чего подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, пострадали — больше 550. На следующей день четверо исполнителей теракта задержали в Брянской области, а в Москве арестовали свыше 10 их пособников. Недавно стало известно, что срок расследования обстоятельств теракта продлили до конца мая.

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ТАСС / Морозова Юлия

Александра Мышляева
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