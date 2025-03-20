Раскрыты другие возможные цели исполнителей теракта в «Крокусе»

Исполнители теракта в «Крокусе» также рассматривали возможность атак на Красную площадь, московскую синагогу и торгово-развлекательный центр «МЕГА Белая Дача». Об этом рассказал адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева Олег Власов.

«Они, помимо «Крокуса», были на Красной площади, рядом с синагогой недалеко от станции метро «Чистые пруды», в «МЕГА Белая Дача», присматривались, фотографировали. В самом «Крокусе» они также были заранее, в цивильной одежде, изучали обстановку», — рассказал юрист в беседе с РИА «Новости».