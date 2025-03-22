Годовщина трагедии в «Крокусе»: что выяснили следователи, когда будут судить террористов 22 марта 2024 года Россия была потрясена страшным терактом: 145 человек погибло в концертном зале «Крокус» при нападении группы боевиков. Все террористы задержаны, на скамье подсудимых окажется 15 человек. Что известно о расследовании этого дела? 21 марта, 21:15 Фигурант дела о теракте в «Крокус сити холле» Исроил Исломов. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, Юлия Морозова

Когда и где будут судить террористов

Следствие по делу террористов, устроивших расстрел и поджог в «Крокусе» в марте прошлого года, подошло к концу, но рассматриваться по существу дело будет не ранее мая — оно насчитывает более 400 томов, с которыми предстоит ознакомиться обвиняемым. Из-за этого 20 марта Московский государственный суд продлил четырём участникам теракта содержание под стражей до 22 мая 2025 года. Всего в рамках дела задержано 15 человек — сами боевики, а также их сообщники. Все — выходцы из Средней Азии.

Фигуранты дела о теракте в «Крокус сити холле» Саидакрами Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни, Далержон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Напомним, предполагаемых исполнителей теракта — главаря группы Далерджона Мирзоева* и его подельников Саидакрами Рачабализоду*, Шамсиддина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова* — задержали 23 марта в Брянской области. После преступления по указке организаторов они бежали к границе с Украиной, чтобы там скрыться от российских правоохранителей.

Вооружённое нападение на Концертный зал им. Муслима Магомаева, расположенный на территории делового центра «Крокус-сити», произошло 22 марта в 20:00. В это время здесь собралось несколько тысяч человек, пришедших на концерт группы «Пикник». Первые выстрелы раздались ещё на улице — на входе в здание, затем боевики ворвались в зрительный зал и стали методично расстреливать зрителей, а следом подожгли помещение с помощью бутылок с зажигательной смесью. В результате их действий погибло 145 человек, 551 получил различные травмы, ещё 1700 были признаны потерпевшими.

Как стало известно SHOT, некоторые из обвиняемых отказались от изучения материалов, предоставив это своим адвокатам несмотря на то, что они были переведены на таджикский язык. Возможно, из-за гигантских объёмов. На данный момент известно, что уголовное дело будет слушаться в военном суде. В соответствии со статьёй 205 УК РФ (террористический акт) всем фигурантам грозит пожизненное заключение.

Почему террористы выбрали «Крокус»

Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Как сообщил телеграм-каналу SHOT адвокат Далерджона Мирзоева*, в ходе следствия террористы признались, что сначала планировали устроить теракт в Новосибирске. Именно там раньше жил Мирзоев*. Вариант отбросили, так как тот уехал из города, потому что из-за плохого знания русского языка не сумел найти работу.

После Новосибирска в качестве мест для массового расстрела террористы рассматривали уже площадки в Москве — среди них были синагога на Чистых прудах, ТРЦ «Мега Белая Дача» и даже Красная площадь. На «Крокусе» остановились, потому что на концерте «Пикника» якобы должно было быть «много евреев». При этом в полном составе группа встретилась лишь за три дня до нападения на «Крокус сити холл».

Согласно показаниям фигурантов, изначально кураторы поставили перед группой задачу максимально долго оставаться внутри «Крокуса» и вести бой с приехавшими силовиками. Однако боевого опыта ни у кого из исполнителей теракта не было, поэтому боевики делали ошибки. Например, соединяли между собой магазины к автоматам Калашникова так, что при расходовании первого уже невозможно было использовать второй. А во время стрельбы у некоторых из них заклинило оружие. Поэтому, когда к месту трагедии приехали группы спецназа и антитеррористические подразделения, боевики испугались и решили бежать.

Что известно про участников и организаторов теракта

Фигуранты дела о теракте в «Крокус сити холле» Алишер Касимов, Аминчон и Исроил Исломовы. Фото © ТАСС / Юлия Морозова

Группа исполнителей теракта в «Крокусе» — лишь верхушка айсберга. Чуть позже российские правоохранители арестовали ещё восьмерых предполагаемых пособников террористов. Среди них трое родственников — отец и двое сыновей Исломовы*, которые обеспечили бандитов машиной и жильём в Москве. Остальные участвовали в схемах финансирования операции.

Практически все они, за исключением Алишера Касимова*, выходцы и граждане Таджикистана. Последний — выходец из Киргизии с гражданством России. Российские паспорта успели получить и братья Исломовы*, а их отец имеет ВНЖ.

Задержания, связанные с расстрелом людей и поджогом в «Крокусе», прошли в Таджикистане и Турции. В последней при попытке выехать в Иран задержали земляков террористов Хофизжона Усмонова, Мутеулло Асоева, Рахматулло Саликова, Хамзу Мухаммеда и Мухаммадрахима Фаизова*. В начале января 2025 года прокуратура Стамбула запросила для них от 7,5 до 15 лет лишения свободы.

Всего к настоящему моменту по делу о теракте в «Крокусе» задержано в разных странах около 20 человек — 7 марта в США арестовали предполагаемого организатора или скорее «генподрядчика» преступления — гражданина Афганистана Мохаммада Шарифуллу, члена террористической группировки «Вилаят Хорасан»* по кличке Джафар.

Как связана с терактом «Вилаят Хорасан»

«Вилаят Хорасан»* — афганское отделение международной террористической организации «Исламское государство»**. Группировка взяла на себя ответственность за теракт практически сразу. Хорасан — это историческая область так называемого Большого Ирана, в который входили части нынешних Афганистана, Ирана, Туркмении, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

Группировка в составе ИГ** якобы боролась за независимость исторической области против правительств государств, в территории которых входит Хорасан, а также против талибов, религиозных меньшинств и американцев — первые и последние успешно уничтожали экстремистов ВХ, сократив их численность с нескольких тысяч до всего нескольких сотен. При этом уцелевшие боевики в 2022 году внезапно назвали своих новых врагов: Китай, Иран и Россию.

Украинский след

Практически сразу после трагедии российский президент Владимир Путин подчеркнул, что теракт хоть и был совершён «руками радикальных исламистов», при этом за преступлением стоят украинские и западные спецслужбы. Следом Следственный комитет России назвал спонсором теракта украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings, связанную с сыном теперь уже бывшего американского президента Джо Байдена.

Косвенно об участии украинских спецслужб говорит и информационная повестка, которая на Украине изменилась за несколько дней до трагедии. Например, в украинском сегменте YouTube стали появляться ролики примерно одного и того же содержания, в которых авторы предупреждали о новом кровавом теракте в России, причём заранее складывая вину на российское руководство.

— Громкий теракт в самом центре столицы идеально подходит для создания массовой истерии, — говорится в опубликованном 6 марта на видеохостинге сюжете (теракт произошёл спустя три недели — 22 марта).

Ролики, подобные этому, публиковались по всему украинскому сегменту. Фото © YouTube / УНІАН

Этот ролик вышел на канале УНИАН — Украинского независимого информационного агентства новостей. В своё время по своей значимости это агентство было аналогом российского ТАСС. В последнее время оно принадлежало структурам украинского олигарха и бывшего покровителя президента Зеленского Игоря Коломойского.

Что будет на месте «Крокуса»

Террористы не только расстреливали и резали людей, но также подожгли здание концертного зала «Крокус сити холл», в результате чего оно получило серьёзные повреждения. Пожар охватил около 13 тысяч квадратных метров, скорости его распространения способствовало множество горючих материалов, использованных при создании интерьеров помещений. В ликвидации пожара участвовали 320 пожарных и 3 вертолёта.

Дискуссия о необходимости восстановления концертного зала шла несколько месяцев. Противники плана реставрации справедливо указывали на неуместность возобновления концертов и увеселительных мероприятий на месте массовой гибели людей. С момента трагедии и по сей день зал обнесён строительным забором, он не работает. Недалеко от него — стихийный мемориал с венками.

В июне прошлого года власти Подмосковья исключили возможность строительства нового ТЦ, объявив, что на месте трагедии появится сквер с памятником — его возведение началось в феврале этого года. Предполагается, памятник будет выполнен из чёрного гранита — эскиз сделал владелец «Крокуса» Араз Агаларов. Бывающие на площадке очевидцы говорят, что в очертаниях даже закрытого памятника угадывается силуэт концертного зала.

* Включён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. ** Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Евгений Кузнецов