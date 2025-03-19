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Hasta la vista, baby. Почему Испания решила выгнать российских предателей

Испания отказала в виде на жительство 65 беглым российским оппозиционерам. Как минимум часть из них находятся там, по сути, в нелегальном положении. Life.ru выяснил, что в первую очередь собирать вещи придётся беглым журналистам и сетевым ботам.

18 марта, 21:15
Александр Шуршев*, Владимир Кара-Мурза*, Егор Куроптев. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © shurshev.ru, © ТАСС / ЕРА, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Egor Kuroptev

Александр Шуршев*, Владимир Кара-Мурза*, Егор Куроптев. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © shurshev.ru, © ТАСС / ЕРА, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Egor Kuroptev

Кого затронули новые ограничения в Испании

На днях стало известно, что Испания отказала в виде на жительство 65 оппозиционерам из России. Российские граждане прибыли в страну по гуманитарным визам — их испанские дипломаты обнадёживали перспективой быстрого получения вида на жительство. Однако что-то пошло не так.

Сейчас миграционные службы королевства начали отказывать просителям в выдаче ВНЖ, считая недостаточными доказательства угрозы безопасности при возвращении в Россию, а МИД страны заявил, что никаких договорённостей с беглецами не было и единственным вариантом для них является подача официального запроса на убежище.

Испанская газета El País указывает, что ряд оппозиционеров находятся в стране больше семи месяцев и многие сейчас уже в нелегальном положении. При этом они боятся выезжать за пределы государства, поскольку возможности вернуться в этом случае больше не будет — а ведь они приехали в Испанию, чтобы здесь, как пишет издание, «начать жизнь с чистого листа».

Скриншот статьи в испанской газете El País. Фото © elpais.com

Скриншот статьи в испанской газете El País. Фото © elpais.com

Как минимум имена трёх человек из 65 известны — их упомянули испанские журналисты. Это оппозиционер-иноагент Владимир Кара-Мурза*, он же, по данным испанской газеты, координатор группы испанских беглецов. Кроме него бывший глава петербургского штаба Алексея Навального** Александр Шуршев* и странным образом не попавший в реестр иноагентов Минюста директор признанного экстремистским фонда «Свободная Россия»*** на Южном Кавказе Егор Куроптев.

Кто такой Егор Куроптев

Егору Куроптеву сейчас 38 лет, судя по архивному резюме в Интернете, он окончил Московский городской педагогический университет. Карьеру начал строить в 2003 году на «Эхе Москвы» и к 2007-му дорос до руководителя референтской службы. Позже продюсировал на кабельных ТВ, работал в еврейском образовательном проекте, а с 2012 года работал в Грузии на различных телепроектах.

Куроптев был мужем иноагентши – руководительницы информационных служб телеканалов «Дождь»** и RTVI Екатерины Котрикадзе*, а после этого брака женился на экс-председателе «Открытой России» Михаила Ходорковского*, руководителе проекта «Наш штаб» Анастасии Бураковой*.

Егор Куроптев. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Egor Kuroptev

Егор Куроптев. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Egor Kuroptev

Кроме прочего, он примечателен тем, что долгое время находился в Грузии и уже минимум пару лет известен как директор так называемой фабрики эльфов — сети пустых аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, с которых неизвестные оставляют русофобские, антигосударственные и прочие скандальные комментарии в группах, каналах и на страницах медийных персон.

По крайней мере до последнего времени эта фабрика находилась в Тбилиси, в ней работали беглые россияне: бывшие журналисты, активисты, политики и просто оставшиеся на новом месте без работы и средств к существованию уклонисты от мобилизации.

Кто работал на «фабрике эльфов»

Интересно, что, иллюстрируя статью, издание El País поставило групповую фотографию оппозиционно настроенных россиян, среди которых есть и Кара-Мурза* с супругой, и Шуршев, и Куроптев, и ещё ряд россиян, в чьих профилях в соцсетях в качестве местожительства Life.ru обнаружил город Тбилиси. За ними расположен пресс-вол, на котором угадывается надпись Free Russia Found (т.е. фонд «Свободная Россия»)***.

Среди них, например, есть находящийся в розыске в России бывший координатор тюменского отделения «Открытой России» (Михаила Ходорковского*), руководитель штаба Ксении Собчак на президентских выборах 2017 года и нынешний координатор «Свободной России»*** на Южном Кавказе Антон Михальчук.

Костяк коллектива интернет-троллей, решивший перебраться из ставшей опасной Грузии в тёплую Испанию. Фото © elpais.com

Костяк коллектива интернет-троллей, решивший перебраться из ставшей опасной Грузии в тёплую Испанию. Фото © elpais.com

Таким образом, можно предположить, что в Испанию отправилась как минимум часть отряда сетевых ботов, работавших против России из Грузии. Возможно, все они и были представлены на фото, опубликованном El País.

Стоит отметить, что сейчас в связи с последними событиями в Тбилиси, когда в результате президентских выборов глобалисты потерпели сокрушительное поражение и местное общество начало избавляться от представителей различных прозападных организаций, российским либералам там стало неуютно.

Опять Кара-Мурза*

В публикации мелькает и Владимир Кара-Мурза*. Беглый оппозиционер на Западе обустроился более чем хорошо. Как выяснил Life.ru, кроме российского у него с 2005 года есть и гражданство Великобритании.

Здесь иноагент регистрировался в небольшом городке Уокинг в графстве Суррей на юго-востоке Англии, в 35 километрах от Лондона. Город известен тем, что в нём родился знаменитый фантаст Герберт Уэллс, здесь же была написана его «Война миров». Считается, что средний уровень образования населения города выше, чем в целом по стране. Здесь живёт чуть более 50 тысяч человек, большинство из которых работают в столице — до неё примерно 50 минут по железной дороге.

  • Фасад особняка Владимира Кара-Мурзы в США. Фото © redfin.com
    Фасад особняка Владимира Кара-Мурзы в США. Фото © redfin.com
  • Фото © redfin.com
    Фото © redfin.com
  • Фото © redfin.com
    Фото © redfin.com
  • Фото © redfin.com
    Фото © redfin.com
  • Фото © redfin.com
    Фото © redfin.com
  • Фото © redfin.com
    Фото © redfin.com

Фасад особняка Владимира Кара-Мурзы в США. Фото © redfin.com

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Кроме того, у семьи Кара-Мурзы* есть недвижимость и в США — семейству принадлежит шикарный двухэтажный дом площадью под 400 квадратов по адресу Surrey House Way, Centreville. В нём четыре спальни, два гаража, три ванные комнаты. Известно, что дом был приобретён в мае 2020 года за 775 тысяч долларов. Сейчас такой стоит около 1 миллиона долларов.

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Авторы
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
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