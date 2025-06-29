Исполнители теракта в «Крокусе» признались, что за его организацией стоит Киев

Террористы, атаковавшие «Крокус сити холл», на допросах назвали Украину организатором теракта, утверждая, что сами действовали в условиях неведения и обмана. Об этом свидетельствуют выдержки из показаний обвиняемых, которые оказались в распоряжении РИА «Новости».

«Когда я слышал данные разговоры между Фаридуни* и Мирзоевым*, то понял, что нас используют в интересах другой страны, то есть Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками. Члены экстремистского движения «Хорасан»** были лишь организаторами наших действий по заказу государственной структуры Украины, что подтвердил в итоге сам Сайфулло», — сообщил на допросе один из обвиняемых, чьё имя не уточняется.

Известно также, что Муродали Рачабализода*, обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе», на допросе назвал Украину и группировку «Хорасан»** заказчиками теракта. Он сообщил, что Сайфулло отправил Фаридуни* голосовое сообщение в мессенджере, убеждая помогать Украине, поскольку, как утверждалось, она воюет с Россией — «врагом мусульман». Рачабализода* подтвердил, что также слышал это сообщение.

Он рассказал, что впоследствии вместе с Фаридуни* обсуждали услышанное и осознали, что Сайфулло изначально дезинформировал их, представляя теракт как акт, совершаемый исключительно «в интересах веры, в интересах мусульман». Несмотря на понимание, что они фактически выполняют заказ Украины, фигуранты не отказались от проведения теракта, так как Сайфулло предложил им крупную сумму денег. По этой причине Рачабализода* называет киевские власти инициатором совершённого ими нападения.

Аналогичные показания были даны и Мухаммадсобиром Файзовым*.