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29 июня, 12:41

Исполнители теракта в «Крокусе» признались, что за его организацией стоит Киев

Обложка © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Обложка © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Террористы, атаковавшие «Крокус сити холл», на допросах назвали Украину организатором теракта, утверждая, что сами действовали в условиях неведения и обмана. Об этом свидетельствуют выдержки из показаний обвиняемых, которые оказались в распоряжении РИА «Новости».

«Когда я слышал данные разговоры между Фаридуни* и Мирзоевым*, то понял, что нас используют в интересах другой страны, то есть Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками. Члены экстремистского движения «Хорасан»** были лишь организаторами наших действий по заказу государственной структуры Украины, что подтвердил в итоге сам Сайфулло», — сообщил на допросе один из обвиняемых, чьё имя не уточняется.

Известно также, что Муродали Рачабализода*, обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе», на допросе назвал Украину и группировку «Хорасан»** заказчиками теракта. Он сообщил, что Сайфулло отправил Фаридуни* голосовое сообщение в мессенджере, убеждая помогать Украине, поскольку, как утверждалось, она воюет с Россией — «врагом мусульман». Рачабализода* подтвердил, что также слышал это сообщение.

Он рассказал, что впоследствии вместе с Фаридуни* обсуждали услышанное и осознали, что Сайфулло изначально дезинформировал их, представляя теракт как акт, совершаемый исключительно «в интересах веры, в интересах мусульман». Несмотря на понимание, что они фактически выполняют заказ Украины, фигуранты не отказались от проведения теракта, так как Сайфулло предложил им крупную сумму денег. По этой причине Рачабализода* называет киевские власти инициатором совершённого ими нападения.

Аналогичные показания были даны и Мухаммадсобиром Файзовым*.

Обвиняемые по делу теракта в «Крокусе» хотели взорвать развлекательный комплекс в Каспийске
Обвиняемые по делу теракта в «Крокусе» хотели взорвать развлекательный комплекс в Каспийске

Расследование теракта, произошедшего 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», было официально завершено 23 июня текущего года. Напомним, в тот день четверо вооружённых лиц атаковали концертный зал, открыв огонь по посетителям концерта группы «Пикник», затем подожгли здание. Преступники, пытавшиеся скрыться в направлении украинской границы, были задержаны в Брянской области. В августе к 14 ранее задержанным добавились ещё пять фигурантов, арестованных правоохранительными органами, тогда общее число обвиняемых по делу достигло 19. Из них четверо являются непосредственными исполнителями, остальные подозреваются в содействии. По итогам расследования число жертв составило 149 человек, пострадавшими признаны 609.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

** Организации признаны террористическими, их деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Ольга Сливченко
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