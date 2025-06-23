Компенсации жертвам теракта в «Крокусе»: почему потерпевшие останутся ни с чем Оглавление Последние данные о расследовании дела Теракт в «Крокусе» Как готовились террористы Как теракт связан с «Вилаят Хорасан» Украинский след теракта в «Крокусе» Следственный комитет РФ завершил расследование дела о теракте в столичном «Крокус сити холле», где погибло 149 человек и более 600 были ранены. На скамью подсудимых отправятся 19 обвиняемых. Расследование по организаторам продолжается. Подробнее — в материале Life.ru. 28132 28132 Следственный комитет завершил расследование дела о теракте в «Крокус сити холле». Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Anelo, © Life.ru, © Freepik

Последние данные о расследовании дела

23 июня 2025 года Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о террористическом акте в московском концертном зале «Крокус сити холл», совершённом 22 марта 2024 года. В результате теракта погибло 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб оценивается в 6 млрд рублей.

Следователи выяснили, что «теракт был спланирован и совершён в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране». Кроме того, несколько обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в дагестанском Каспийске, но это преступление было предотвращено.

Уголовное дело о теракте в «Крокус сити холле» против 19 обвиняемых направлено прокурору для передачи в суд. Материалы насчитывают более 400 томов. Некоторые обвиняемые не стали знакомиться с делом, поручив это своим адвокатам.

Исполнители теракта — Далерджон Мирзоев*, Саидакрам Рачабализода*, Шамсиддин Фаридуни* и Мухаммадсобир Файзов*. Пособники — Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Зоир Шарипзоды, Якубджон Давлатхон Юсуфзоды, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов, Джабраил Аушев, Алишер Касимов, Умеджон и Мустаким Солиевы, Исроил Исломов, а также Диловар и Аминчон Исломовы.

Террорист Далерджон Мирзоев*. Фото © Life.ru.

Практически все обвиняемые, за исключением Алишера Касимова*, выходцы и граждане Таджикистана. Последний — выходец из Киргизии с гражданством России. Российские паспорта успели получить и братья Исломовы*, а их отец имеет ВНЖ.

В зависимости от ролей, им предъявлены обвинения по статьям УК РФ «Теракт», «Содействие в совершении теракта», «Незаконный оборот оружия и взрывчатки», «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в РФ». По совокупности статей обвиняемым грозит пожизненный срок. Обвиняемые признаны вменяемыми по заключению экспертизы. Ещё по двум организаторам и четырём участникам террористической организации предварительное следствие продолжается.

По делу о теракте в «Крокус сити холле» признаны потерпевшими 1700 человек. Адвокаты говорят, что экспертиза хоть и установила размер вреда, причинённый каждому, однако они сомневаются в том, что можно будет получить компенсацию.

— Потерпевшие не будут подавать гражданский иск против самих исполнителей теракта — с них просто нечего взять. Был бы смысл подать иск к организации, к которой принадлежали боевики, но, так как она находится за пределами России, к властям той страны, на территории которой она находилась, — рассказала в беседе с Life.ru адвокат, первый заместитель председателя президиума коллегии адвокатов «Трунов и партнёры» Людмила Айвар, представляющая интересы более ста потерпевших в теракте.

Террорист Саидакрами Рачабализоду. Фото © Life.ru.

По словам юриста, потерпевшие намерены подавать гражданские иски не в рамках уголовного дела о теракте, а по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) к должностным лицам и структурам, кто должен был обеспечить безопасность людей в «Крокусе».

— Были поданы исковые заявления против страховой компании, прикреплённой к концертному залу, и, поскольку большинство людей погибло именно от пожара, против организаций и структур, которые должны были отвечать за пожарную безопасность в концертном зале, готовится пожарно-техническая экспертиза на предмет того, почему здание так быстро выгорело. Если будет установлено, что предварительно не были соблюдены меры пожарной безопасности, отчего массово погибли люди, — потерпевшие будут обращаться с иском к юридическому лицу, владеющему «Крокусом», — рассказала Людмила Айвар.

Теракт в «Крокусе»

Вооружённое нападение на концертный зал им. Муслима Магомаева, расположенный на территории делового центра «Крокус-сити», произошло 22 марта 2024 года в 20:00. В это время здесь собралось несколько тысяч человек, пришедших на концерт группы «Пикник». Первые выстрелы раздались ещё на улице — на входе в здание, затем боевики ворвались в зрительный зал и стали методично расстреливать зрителей, а следом подожгли помещение с помощью бутылок с зажигательной смесью. В результате их действий погибло 149 человек.

Один из террористов Шамсиддин Фаридуни*. Фото © Life.ru.

Главаря группы Далерджона Мирзоева* и его подельников — Саидакрами Рачабализоду*, Шамсиддина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова* — задержали на следующий день, 23 марта, в Брянской области. После преступления по указке организаторов они бежали к границе с Украиной, чтобы там скрыться от российских силовиков.

Чуть позже арестовали ещё восьмерых предполагаемых пособников террористов. Среди них трое родственников — отец и двое сыновей Исломовы*, которые обеспечили боевиков машиной и жильём в Москве. Остальные участвовали в схемах финансирования операции.

Задержания, связанные с терактом в «Крокусе», прошли в Таджикистане и Турции. В последней при попытке выехать в Иран задержали земляков боевиков Хофизжона Усмонова, Мутеулло Асоева, Рахматулло Саликова, Хамзу Мухаммеда и Мухаммадрахима Фаизова*. В начале января 2025 года прокуратура Стамбула запросила для них от 7,5 до 15 лет лишения свободы.

7 марта 2025 года в США арестовали предполагаемого организатора, или, скорее, «генподрядчика» преступления — гражданина Афганистана Мохаммада Шарифуллу, члена террористической группировки «Вилаят Хорасан»** по кличке Джафар.

Теракт в «Крокус сити холле» унёс жизни 149 человек. Фото © Life.ru

Как сообщил телеграм-каналу SHOT адвокат Далерджона Мирзоева*, в ходе следствия террористы признались, что сначала планировали устроить теракт в Новосибирске. Именно там раньше жил Мирзоев*. Вариант отбросили, так как тот уехал из города, потому что из-за плохого знания русского языка не сумел найти работу.

Как готовились террористы

После Новосибирска в качестве мест для массового расстрела террористы уже рассматривали площадки в Москве — среди них были синагога на Чистых прудах, ТРЦ «Мега Белая дача» и даже Красная площадь. На «Крокусе» остановились, потому что на концерте «Пикника» якобы должно было быть «много евреев». При этом в полном составе группа встретилась лишь за три дня до нападения на концертный зал.

Как установило следствие, подготовка к теракту в «Крокус сити холле» началась за несколько месяцев до его совершения. Часть фигурантов прибыла в Россию из-за рубежа, где они проходили первоначальную подготовку. Ряд лиц находились на территории РФ и искали средства и орудия для совершения преступления. Другие фигуранты на постоянной основе осуществляли переделку огнестрельного оружия и, осознавая, что оно не может быть использовано в мирных целях, передали его террористам. После этого оно было перевезено в Каспийск, откуда и было доставлено в Москву непосредственно перед терактом.

Согласно показаниям фигурантов, изначально кураторы поставили перед группой задачу максимально долго оставаться внутри «Крокуса» и вести бой с приехавшими силовиками. Однако боевого опыта ни у кого из исполнителей теракта не было, поэтому террористы ошибались. Например, соединяли между собой магазины к автоматам Калашникова так, что при расходовании первого уже невозможно было использовать второй. А во время стрельбы у некоторых из них заклинило оружие. Поэтому, когда к месту происшествия прибыли группы спецназа и антитеррористические подразделения, боевики испугались и решили бежать.

Большинство жертв теракта в «Крокусе» погибло из-за пожара. Фото © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Как теракт связан с «Вилаят Хорасан»

«Вилаят Хорасан»* — афганское отделение международной террористической организации «Исламское государство»**. Группировка взяла на себя ответственность за теракт в столичном «Крокусе» практически сразу. Хорасан — это историческая область так называемого Большого Ирана, в который входили части нынешних Афганистана, Ирана, Туркмении, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

Группировка в составе ИГ** якобы боролась за независимость исторической области против правительств государств, в территории которых входит Хорасан, а также против талибов, религиозных меньшинств и американцев — первые и последние успешно уничтожали экстремистов ВХ, сократив их численность с нескольких тысяч до всего нескольких сотен. При этом уцелевшие боевики в 2022 году внезапно назвали своих новых врагов: Китай, Иран и Россию.

Украинский след теракта в «Крокусе»

Практически сразу после трагедии российский президент Владимир Путин подчеркнул, что теракт хоть и был совершён «руками радикальных исламистов», за преступлением стоят украинские и западные спецслужбы. Следственный комитет назвал спонсором теракта украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings, связанную с сыном теперь уже бывшего американского президента Джо Байдена.

Косвенно об участии украинских спецслужб говорит и информационная повестка, которая на Украине изменилась за несколько дней до трагедии. Например, в украинском сегменте YouTube стали появляться ролики примерно одного и того же содержания, в которых авторы предупреждали о новом кровавом теракте в России, причём заранее перекладывая вину на российское руководство.

— Громкий теракт в самом центре столицы идеально подходит для создания массовой истерии, — говорится в опубликованном 6 марта на видеохостинге сюжете (теракт произошёл спустя три недели — 22 марта).

Этот ролик вышел на канале УНИАН — Украинского независимого информационного агентства новостей. В своё время по своей значимости это агентство было аналогом российского ТАСС. В последнее время оно принадлежало структурам украинского олигарха и бывшего покровителя главы киевского режима Владимира Зеленского — Игоря Коломойского*.

*Включён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга **Запрещённая в России террористическая организация