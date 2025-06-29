Оружие для совершения теракта в «Крокусе» было поставлено с Украины
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Выяснились новые детали теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», который унёс жизни 149 человек. Согласно материалам дела, оружие для совершения теракта было завезено с территории Украины. В показаниях одного из четырёх исполнителей теракта говорится, что перед задержанием они проехали на автомобиле от концертного зала по МКАД и далее направились на трассу М-3 «Украина». Об этом сообщает ТАСС.
«В связи с тем, что заказчиком данного теракта была государственная структура Украины, оружие попало в Москву именно с украинской территории. Это сделать проще, чем из каких-то других стран, в том числе из Турции и Афганистана, где находились наши кураторы», — такие показания дал исполнитель.
Кроме того, в распоряжении террористов оказался пистолет, схожий с пистолетом Макарова, а также четыре ножа, которые, по словам обвиняемого, были куплены одним из участников группы. Члены запрещённого в России экстремистского движения «Вилаят Хорасан»* выступали лишь как исполнители, действуя по заказу украинской структуры.
Расследование теракта, произошедшего 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», было официально завершено 23 июня текущего года. Напомним, в тот день четверо вооружённых лиц атаковали концертный зал, открыв огонь по посетителям концерта группы «Пикник», затем подожгли здание. Преступники, пытавшиеся скрыться в направлении украинской границы, были задержаны в Брянской области. В августе к 14 ранее задержанным добавились ещё пять фигурантов, арестованных правоохранительными органами, тогда общее число обвиняемых по делу достигло 19. Из них четверо являются непосредственными исполнителями, остальные подозреваются в содействии. По итогам расследования число жертв составило 149 человек, пострадавшими признаны 609.
** Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.