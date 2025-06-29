Рота танковой бригады ВСУ понесла тяжёлые потери и была разгромлена в районе Яблоновки Сумской области. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

«Подтверждается информацию о прикомандировании четвёртой роты 1-й отдельной танковой бригады ВСУ к 425-ому отдельному штурмовому полку, в составе которого весь её личный состав был уничтожен бойцами «Севера» в районе Яблоновки», — сказал собеседник ТАСС.

Согласно его заявлению, на Сумском направлении противник усиливает свои штурмовые группы личным составом из танковых и механизированных частей. Эти подразделения, по его словам, предпринимают безуспешные контратаки в районах Алексеевки, Новониколаевки, Юнаковки, Яблоновки и Садков Сумской области, неся при этом потери.