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Регион
29 июня, 08:57

Армия России разнесла танковую роту ВСУ в Сумской области

ТАСС: У Яблоновки в Сумской области уничтожена танковая рота ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Рота танковой бригады ВСУ понесла тяжёлые потери и была разгромлена в районе Яблоновки Сумской области. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

«Подтверждается информацию о прикомандировании четвёртой роты 1-й отдельной танковой бригады ВСУ к 425-ому отдельному штурмовому полку, в составе которого весь её личный состав был уничтожен бойцами «Севера» в районе Яблоновки», — сказал собеседник ТАСС.

Согласно его заявлению, на Сумском направлении противник усиливает свои штурмовые группы личным составом из танковых и механизированных частей. Эти подразделения, по его словам, предпринимают безуспешные контратаки в районах Алексеевки, Новониколаевки, Юнаковки, Яблоновки и Садков Сумской области, неся при этом потери.

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Ранее в пророссийском подполье заявили об успешной серии ударов ВС РФ по пунктам дислокации иностранных наёмников в Сумской области. Было зафиксировано четыре попадания.

Мария Любицкая
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