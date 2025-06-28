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Регион
28 июня, 19:11

Вместо эвакуации: Киев решил использовать жителей Сумской области как «живой щит»

Боец Аид: Киев не эвакуирует жителей ряда районов Сумской области

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / vikhesse_photography

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / vikhesse_photography

Киев не проводит эвакуацию мирных жителей из некоторых районов Сумской области, где дислоцированы подразделения Вооружённых сил Украины. Об этом РИА «Новости» сообщил командир группы спецназа «Ахмат» (входит в группировку «Север») с позывным Аид.

Боец уточнил, что, возможно, в новостях и говорилось об эвакуации, но по факту ВСУ находятся среди населения Сумской области. Он пояснил, что украинская артиллерия разворачивается в жилых секторах, назвав это их тактикой.

«Мирные жители есть. Они их не эвакуируют. Может, в новостной ленте они это и сделали, но по факту их Вооружённые силы находятся среди мирного населения в той же Сумской области. Артиллерия разворачивается в жилых секторах. Это их тактика», — пояснил Аид.

Он напомнил заявление Владимира Зеленского о том, что пустые города взять проще. По словам бойца, тем самым Зеленский официально признал, что Киев не эвакуирует гражданское население из городов с целью замедлить наступление. Аид расценивает это как тактику живого щита, которую противник активно применяет. Боец также напомнил, что в Курской области ВСУ аналогично использовали мирных жителей в качестве прикрытия.

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Ранее в пророссийском подполье заявили об успешной серии ударов ВС РФ по пунктам дислокации иностранных наёмников в Сумской области. Было зафиксировано четыре попадания. Помимо этого, сообщается об ударах по военным целям в Харьковской области.

Александра Мышляева
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