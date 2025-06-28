Украинские власти насильно вывозят детей из Сумской области, запугивая приходом ВС РФ
Глава Сумской области Григоров: Из приграничных районов вывезли 58 тыс. человек
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В Сумской области украинские власти вывезли из приграничных районов около 58 тысяч жителей. Об этом рассказал журналистам издания «Общественное» глава областной военной администрации Олег Григоров. По его словам, эвакуации подлежат 213 городов и посёлков, а это 18 прифронтовых общин.
«В среднем, в зависимости от обстоятельств, примерно 100 человек эвакуируются в сутки из прифронтовых общин. В общей сложности сейчас эвакуировано из этих общин где-то примерно 57 — 58 тысяч человек», — заявил чиновник.
Он добавил, что детей вывозят принудительно, а взрослым разрешают остаться, если отказ будет зафиксирован в письменной форме. Григоров уточнил, что в самих Сумах эвакуация не ведётся, однако воздушные тревоги там стали постоянными.
Ранее Life.ru писал, что прорыв в Сумской области и заявления российских политиков говорят о том, что Киев потеряет ещё один регион. На днях президент России Владимир Путин заявил, что продвижение ВС РФ в Сумской области достигает 12 километров. Так формируется буферная зона. До областного центра войскам осталось менее 20 километров.