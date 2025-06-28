Украинские власти насильно вывозят детей из Сумской области, запугивая приходом ВС РФ

В Сумской области украинские власти вывезли из приграничных районов около 58 тысяч жителей. Об этом рассказал журналистам издания «Общественное» глава областной военной администрации Олег Григоров. По его словам, эвакуации подлежат 213 городов и посёлков, а это 18 прифронтовых общин.

«В среднем, в зависимости от обстоятельств, примерно 100 человек эвакуируются в сутки из прифронтовых общин. В общей сложности сейчас эвакуировано из этих общин где-то примерно 57 — 58 тысяч человек», — заявил чиновник.

Он добавил, что детей вывозят принудительно, а взрослым разрешают остаться, если отказ будет зафиксирован в письменной форме. Григоров уточнил, что в самих Сумах эвакуация не ведётся, однако воздушные тревоги там стали постоянными.