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Регион
28 июня, 17:02

Бригады нет, погибшие есть: «Несуществующее» подразделение ВСУ несёт потери под Сумами

На Сумском направлении нашли тела бойцов из несуществующей 168-й бригады ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

На Сумском направлении обнаружены тела бойцов «несуществующей» 168-й бригады ВСУ. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Анализ данных о погибших военнослужащих ВСУ выявил упоминания о некоей 168-й бригаде, действующей на Сумском направлении. Однако такого подразделения в украинской армии официально нет», узнало у силовиков РИА «Новости».

Собеседник агентства предполагает, что речь может идти о личном составе учебных рот 168-го батальона, дислоцированного на полигоне в Новомосковске, откуда солдат перебрасывают в действующие бригады. Источник отметил, что родственники погибших так и не узнали о реальных подразделениях бойцов, что может свидетельствовать о сокрытии потерь или хаотичном переформировании частей. Ситуация, по мнению источника, подтверждает проблемы ВСУ с нехваткой обученного личного состава.

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Ранее в пророссийском подполье заявили об успешной серии ударов ВС РФ по пунктам дислокации иностранных наёмников в Сумской области. В общей сложности были зафиксированы четыре прилёта. Кроме того, были поражены военные объекты противника в Харьковской области.

Юрий Лысенко
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