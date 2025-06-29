Новости СВО. Освобождены Червоная Зирка и Дачное, ВС РФ продвинулись в Днепропетровской области, Россия получила крупнейшее месторождение лития в ДНР, 29 июня Армия России дожимает ВСУ на юге ДНР, остановлено наступление на Курскую область, Украина осталась без месторождения лития в Шевченко, в Великобритании посчитали, что в Киеве переселенцам будет безопасно — дайджест Life.ru. 28 июня, 21:07 Армия России закрепляется в Днепропетровской области. Обложка © ТАСС / Александр Река

Донецкая Народная Республика, 29 июня

Наступление в южной части ДНР продолжается. Флаг России поднят над Червоной Зиркой (Красной Звездной). Населённый пункт расположен на берегу реки Мокрые Ялы. Для дальнейшего продвижения будет необходимо её форсировать или же выбрать другое направление для продвижения.

— В треугольнике Ялта – Запорожье – Червоная Зирка сформировался ещё один плацдарм для захода в Днепропетровскую область, — считает военный корреспондент Александр Коц.

Карта СВО на 29 июня 2025 года. Армия России отбрасывает противника от курского приграничья. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Днепропетровская область, 29 июня

По предварительным данным, в Днепропетровской области российские войска освободили Дачное. Это первый населённый пункт, занятый нашими войсками в этом регионе. Таким образом наше командование даёт понять, что наступление на юге Новороссии будет идти дальше.

— Исходя из того что наступление на участке, где ВС РФ зашли в Днепропетровскую область, продолжается, уже в ближайшее время под контроль России могут перейти Дачное, Филия, Новопавловка, — ранее прогнозировал военкор Евгений Поддубный. Вероятно, последний населённый пункт будет окружён.

Карта СВО на 29 июня 2025 года. Армия России продвигается у Днепропетровской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

В сам Днепропетровск прилетела авиабомба. Это была первая ФАБ в этом городе. Начало положено, а значит, мирным жителям теперь нужно внимательно смотреть за тем, что их окружает, зная, что ВСУ любят прятаться за гражданскими.

— Теоретически уже можно проводить на Днепропетровщине референдум, часть территории мы освободили. В современном мироустройстве это будет абсолютно правильный и законный шаг, который никак и нигде нельзя оспорить, — пишет канал «Старше Эдды».

Запорожская область, 29 июня

Небольшое движение пошло в Запорожской области. ВС РФ заняли центр Каменского. Здесь линия соприкосновения была по реке, которую наши штурмовики форсировали. В населённом пункте украинские боевики ударили по школе.

🎮 Беспощадные «птички». Видео © Telegram / Минобороны России

Курская область, 29 июня

Несколько подразделений ВСУ опять предприняли попытку наступать на Курскую область. Российские военные уничтожают их у государственной границы. Сообщается, что погибших киевские командиры записывают в дезертиры. Как всегда, для наступления на российскую территорию используется западная техника. Нашим войскам удалось уничтожить американский бронеавтомобиль HMMWV.

Киев назван безопасным городом

Британское издание The Guardian заявляет, что Лондон пересматривает своё отношение к украинским беженцам. Местная миграционная служба отказывает бежавшим с Украины в получении убежища и предлагает им переехать в Киев или западные области.

— С момента начала российско-украинского конфликта мы предоставили убежище для более чем 300 000 украинцев. Программа «Дом для Украины» действует для тех, кто хочет приехать в Великобританию. Все заявления о предоставлении убежища и защите прав человека тщательно рассматриваются в соответствии с нашими международными обязательствами. Никто из тех, кому угрожает серьёзная опасность, не обязан возвращаться на Украину, — заявили в МВД Соединённого Королевства.

Получается, в Лондоне подтвердили, что по гражданской инфраструктуре наши ракеты и БПЛА не попадают, поэтому на Украине есть выбор, где безопасно.

Как Зеленский обманул американцев с литием

Украинская песня «Ти ж мене підманула» чётко описывает взаимоотношения Киева и Вашингтона. Режим Зеленского обманул администрацию Трампа по сделке, связанной с полезными ископаемыми. Американцам очень хотелось донбасский литий, но, как их и предупреждали, месторождение перешло под контроль ВС РФ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Как сообщает The New York Times, аналитики называют его одним из самых ценных в регионе из-за концентрации этого металла. Месторождение вблизи села Шевченко занимает около 40 га. Вашингтон имел на это месторождение виды и планировал задействовать в рамках ресурсной сделки, которую подписали с Украиной в мае.

— Захват месторождения в районе посёлка Шевченко подчёркивает основную проблему сделки. Чем больше территорий российские войска берут под контроль на Украине, тем меньше полезных ископаемых Киев сможет предложить Вашингтону, — поняли в The New York Times.

Но и это ещё не конец. Авторы издания отмечают, что российские войска продвигаются к тем местам, где есть уран и титан. Такими темпами киевскому режиму останется только чернозём продавать да карпатский лес, хотя тот вырубили после Майдана.

Авторы Даниил Черных