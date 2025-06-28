В Сети появилось видео с прилётом первой российской ФАБ по Днепропетровску
В Сети опубликовали кадры первого прилёта российской авиабомбы по Днепру. Видео публикуют местные паблики.
След от российской ФАБ над Днепром. Видео © Соцсети
Но появившихся в Сети кадрах виден след, оставленный в небе пролетевшей бомбой. Сообщается, что это первый удар ФАБ по Днепропетровску за время проведения СВО. Официальных комментариев от Минобороны пока не было.
Ранее в МО РФ сообщили о серии точечных ударов по позициям украинских военных в Днепропетровской области и ДНР. Российская авиация обрушила ФАБ на укрепления и пункты временной дислокации ВСУ.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI