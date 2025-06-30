Наши продвигаются! Впервые с начала СВО на карте Днепропетровской области появилась «серая» зона
DeepState рассказал о продвижении ВС РФ в Днепропетровской области
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Украинский аналитический ресурс Deepstate зафиксировал изменения на карте Днепропетровской области. Впервые с начала СВО появилась «серая» зона, свидетельствующая о продвижении линии фронта. В некоторых районах эта зона углубилась в область на расстояние более 800 метров.
«Серая» зона на карте Днепропетровской области Украины. Фото © Deepstate
Согласно опубликованной карте, российские войска продвинулись на шести участках в южной части ДНР, вблизи границы с Днепропетровской областью. В районе села Ялта, недалеко от днепропетровского села Дачное, обозначена спорная территория. Карта также показывает увеличение спорной зоны вокруг населённых пунктов Мирное, Воскресенка (с юга) и Поддубное (с севера).
Ранее сегодня стало известно, что российские войска вытеснили украинские подразделения из села Дачное — первого населённого пункта в Днепропетровской области, перешедшего под контроль ВС РФ. Дачное расположено на границе с ДНР, где ранее наши военные до этого освободили сёла Новоукраинка, Ялта и Запорожье.