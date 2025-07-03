Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовят Купянск (Харьковская область) к возможным боевым действиям, укрепляя позиции в жилых домах, устанавливая противотанковые заграждения и минируя улицы. Об этом сообщил РИА «Новости» военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники информации.

В жилых домах оборудуются долговременные огневые точки, а на дорогах устанавливаются противотанковые «ежи» и минные шлагбаумы. Марочко подчеркнул, что в городе всё ещё находятся мирные жители, для которых минирование территории представляет серьёзную опасность.

«Уже зафиксирован смертельный случай: при срабатывании МОН-50 на улице 1 Мая погиб пожилой мужчина», — рассказал он.