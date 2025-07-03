Минируют улицы и ставят заграждения: ВСУ активно готовятся к обороне Купянска
Военный эксперт Марочко: ВСУ активно готовят Купянск к ведению боевых действий
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовят Купянск (Харьковская область) к возможным боевым действиям, укрепляя позиции в жилых домах, устанавливая противотанковые заграждения и минируя улицы. Об этом сообщил РИА «Новости» военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники информации.
В жилых домах оборудуются долговременные огневые точки, а на дорогах устанавливаются противотанковые «ежи» и минные шлагбаумы. Марочко подчеркнул, что в городе всё ещё находятся мирные жители, для которых минирование территории представляет серьёзную опасность.
«Уже зафиксирован смертельный случай: при срабатывании МОН-50 на улице 1 Мая погиб пожилой мужчина», — рассказал он.
Ранее Life.ru рассказывал, что за первую половину 2025 года украинская армия потеряла уже 265 тысяч человек. Например, только 45 тысяч бойцов выбыли из рядов ВСУ только в июне. За предыдущие пять месяцев потери составили 222 тысяч военных. Также известно, что киевские солдаты потеряли около четырёх тысяч единиц бронетехники.