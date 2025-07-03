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Регион
3 июля, 05:30

Минируют улицы и ставят заграждения: ВСУ активно готовятся к обороне Купянска

Военный эксперт Марочко: ВСУ активно готовят Купянск к ведению боевых действий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовят Купянск (Харьковская область) к возможным боевым действиям, укрепляя позиции в жилых домах, устанавливая противотанковые заграждения и минируя улицы. Об этом сообщил РИА «Новости» военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники информации.

В жилых домах оборудуются долговременные огневые точки, а на дорогах устанавливаются противотанковые «ежи» и минные шлагбаумы. Марочко подчеркнул, что в городе всё ещё находятся мирные жители, для которых минирование территории представляет серьёзную опасность.

«Уже зафиксирован смертельный случай: при срабатывании МОН-50 на улице 1 Мая погиб пожилой мужчина», — рассказал он.

Военный эксперт раскрыл, чем для ВСУ чревата потеря Купянска
Военный эксперт раскрыл, чем для ВСУ чревата потеря Купянска

Ранее Life.ru рассказывал, что за первую половину 2025 года украинская армия потеряла уже 265 тысяч человек. Например, только 45 тысяч бойцов выбыли из рядов ВСУ только в июне. За предыдущие пять месяцев потери составили 222 тысяч военных. Также известно, что киевские солдаты потеряли около четырёх тысяч единиц бронетехники.

Наталья Афонина
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