Бойцы ВСУ попали в огневой мешок после потери села в ДНР
Кимаковский: После освобождения Поддубного ВСУ попали в огневой мешок в Мирном
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Украинская группировка, находящаяся в селе Мирное в ДНР, попала в огневой мешок и подвергается массированному обстрелу после освобождения Армией России соседнего населённого пункта Поддубное. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Освобождение Поддубного позволило нашей армии взять в огневой мешок противника в Мирном», — сказал Кимаковский в беседе с ТАСС.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» освободили Соболевку в Харьковской области. Бойцы группировки «Восток», в свою очередь, за минувшие сутки взяли под контроль населённый пункт Поддубное в ДНР.