Бойцы ВСУ попали в огневой мешок после потери села в ДНР

Украинская группировка, находящаяся в селе Мирное в ДНР, попала в огневой мешок и подвергается массированному обстрелу после освобождения Армией России соседнего населённого пункта Поддубное. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Освобождение Поддубного позволило нашей армии взять в огневой мешок противника в Мирном», — сказал Кимаковский в беседе с ТАСС.