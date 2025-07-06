Два населённых пункта в ДНР и Харьковской области перешли под контроль ВС РФ
Армия России освободила Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР
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Подразделения группировки войск «Запад», благодаря слаженным и решительным усилиям, успешно освободили Соболевку в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороы РФ.
Как сообщили в ведомстве, бойцы группировки «Восток», в свою очередь, уверенно взяли под контроль населённый пункт Поддубное в Донецкой Народной Республике, продемонстрировав высокий уровень координации и профессионализма.