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Специальная военная операция (СВО)

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6 июля, 09:18

Два населённых пункта в ДНР и Харьковской области перешли под контроль ВС РФ

Армия России освободила Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР

Обложка © VK / Минобороны РФ

Обложка © VK / Минобороны РФ

Подразделения группировки войск «Запад», благодаря слаженным и решительным усилиям, успешно освободили Соболевку в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороы РФ.

Как сообщили в ведомстве, бойцы группировки «Восток», в свою очередь, уверенно взяли под контроль населённый пункт Поддубное в Донецкой Народной Республике, продемонстрировав высокий уровень координации и профессионализма.

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Также населённый пункт Предтечино в Донецкой Народной Республике освобождён усилиями «Южной» группировки войск. А в конце июня Армия России выбила противника из первого населённого пункта в Днепропетровской области — села Дачное.

Оксана Попова
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