Подземные лабиринты под Одессой давно вызывают интерес как у любителей приключений, так и у военных аналитиков. Для одних это возможность внезапного удара, для других — смертельная западня. Но насколько реально использовать эти катакомбы в современных боевых условиях? Ответы на этот вопрос дали эксперты в интервью с «Царьградом».

Сергей Лебедев, координатор николаевского подполья, обладающий глубокими знаниями о местных подземных ходах, отмечает, что главный вопрос — не в храбрости, а в знании территории.

«Катакомбы в Одессе до сих пор остаются очень малоизученными. Известны более или менее верхние этажи — первый, минус первый. Но катакомбы гораздо глубже. Украинские войска там явно заблудятся», — считает он.

Он уточняет, что речь не идёт о полномасштабном штурме через подземелья — максимум возможны точечные операции при поддержке местных жителей, знакомых с подземными маршрутами с детства. Кроме того, тяжёлое оружие протащить через подземелье никак не выйдет.

Схожее мнение высказал военный корреспондент и боец «Одесской дружины» Сергей Воробьёв, который долго анализировал потенциал использования подземелий в боевых действиях.

«И, к сожалению или к счастью, они сейчас, в принципе, совершенно непригодны для какого-то военного использования, кроме как подземное укрытие. Проходы между всеми этими сооружениями очень сильно разрушены, там было много обвалов за 80 лет со времён Великой Отечественной. Никто этим не занимался. Карты актуальной катакомб нет», — отметил он.