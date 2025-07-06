СБУ задержала мужчину по подозрению в подрыве автомобиля в Одессе

Служба безопасности Украины совместно с национальной полицией задержала мужчину, подозреваемого в подрыве автомобиля в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, задержанный — ранее судимый 22-летний уроженец Запорожья — разместил самодельное взрывное устройство под определённой машиной. Взрывное устройство, как утверждается, было изготовлено заранее и приведено в действие после закладки. Подозреваемый попытался покинуть город, однако был задержан правоохранительными органами.