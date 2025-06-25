Один погиб, второй ранен: СБУ задержала 19-летнюю украинку за подрыв бойцов ВСУ

В Харькове задержана 19-летняя девушка по подозрению в организации подрыва скутера, унесшего жизнь одного военнослужащего ВСУ. В результате инцидента ещё один солдат украинской армии получил тяжёлые ранения.

В СБУ раскрыли новые детали инцидента, произошедшего 20 июня. Изначально предполагалось, что пострадавшие приобрели транспортное средство онлайн, однако в ходе расследования было установлено, что задержанная передала его военным под видом гуманитарной помощи.

Мопед после взрыва. Фото © Пресс-служба СБУ

По данным правоохранителей, самодельное взрывное устройство было спрятано в багажнике скутера. Военнослужащих заманили в кафе под предлогом передачи транспортного средства, а сразу после выхода из заведения произошёл взрыв.

Арест подозреваемой произошёл в течение нескольких часов после инцидента. При обыске у девушки были обнаружены неиспользованные элементы СВУ. За совершённое злодеяние ей грозит тюремный срок вплоть до пожизненного.