Украинские СМИ сообщают о взрыве автомобиля с военным в Одессе
«Страна.ua»: В Одессе произошёл взрыв автомобиля с военнослужащим
В Одессе произошёл взрыв в автомобиле с военнослужащим. Об этом сообщает украинская интернет-газета «Страна.ua».
По неподтверждённой информации, пострадавшим является военнослужащий. Местные правоохранительные органы подтвердили факт взрыва, однако воздерживаются от комментариев относительно личности пострадавшего.
Раненый мужчина и правоохранители на месте ЧП. Видео © Одесса инфо
На место немедленно прибыли следственно-оперативные группы и бригада скорой помощи. Правоохранители пока не подтверждают причастность пострадавшего к силовым структурам. Расследование продолжается.
Ранее суд заочно приговорил полковника Ростислава Карпушу, командира 19-й отдельной ракетной бригады Вооружённых сил Украины, к пожизненному лишению свободы. Приговор был вынесен за участие военнослужащего в ракетных ударах по Курской области в ноябре 2024 года.
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