Украинские СМИ сообщают о взрыве автомобиля с военным в Одессе

В Одессе произошёл взрыв в автомобиле с военнослужащим. Об этом сообщает украинская интернет-газета «Страна.ua».

По неподтверждённой информации, пострадавшим является военнослужащий. Местные правоохранительные органы подтвердили факт взрыва, однако воздерживаются от комментариев относительно личности пострадавшего.

Раненый мужчина и правоохранители на месте ЧП. Видео © Одесса инфо

На место немедленно прибыли следственно-оперативные группы и бригада скорой помощи. Правоохранители пока не подтверждают причастность пострадавшего к силовым структурам. Расследование продолжается.