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Регион
28 июня, 01:19

Приказавшему обстрелять пляж в Севастополе командиру ВСУ дали пожизненный срок

Ростислав Карпуша. Обложка © Telegram / Следком

Ростислав Карпуша. Обложка © Telegram / Следком

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил полковника Ростислава Карпушу, командира 19-й отдельной ракетной бригады Вооружённых сил Украины, к пожизненному лишению свободы. Приговор был вынесен за участие военнослужащего в ракетных ударах по Курской области в ноябре 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры России.

«Под личным руководством Карпуши его подчинённые выпустили не менее семи тактических ракет по объектам, где находились российские военнослужащие и техника, а также по гражданскому объекту в Курской области», – заявили в ведомстве.

В результате этих атак несколько человек погибли, а другие получили ранения различной степени тяжести.

Карпуша признан виновным в совершении теракта в составе организованной группы, что повлекло значительный ущерб и смерть нескольких людей. До этого он уже был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Экстракт русофобов. Как живёт каратель ВСУ Ростислав Карпуша, запустивший ракету по школе в Судже
Экстракт русофобов. Как живёт каратель ВСУ Ростислав Карпуша, запустивший ракету по школе в Судже

Кроме того, против Карпуши возбуждено ещё одно уголовное дело, связанное с его приказом обстрелять пляж в Севастополе. Ранее Life.ru писал, что российские следователи завершили расследование дела в отношении Карпуши. За приказ нанести удар по севастопольскому пляжу командиру ВСУ заочно предъявили обвинения.

Юния Ларсон
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