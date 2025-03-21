СК завершил дело Карпуши, приказавшего обстрелять пляж в Севастополе
Ростислав Карпуша. Обложка © Telegram / Следком
Следственные органы России завершили расследование уголовного дела в отношении Ростислава Карпуши, командира ракетной бригады ВСУ, который отдал приказ об обстреле пляжа в Севастополе.
В пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации сообщили, что проводится правовая оценка действий всех лиц, причастных к атакам на гражданскую инфраструктуру с использованием западных оперативно-тактических ракетных комплексов. В ведомстве отметили, что по одному из уголовных дел расследование завершено, и командиру 19-й ракетной бригады ВФУ Ростиславу Карпуше было предъявлено обвинение заочно.
Напомним, 23 июня ВСУ нанесли террористические удары по Севастополю американскими ракетами ATACMS. В результате погибло пять человек и пострадало более 150. 24 июня в Крыму и Севастополе был объявлен днём траура. СК установил, что именно Карпуша отдал приказ о нанесении удара по пляжу в Севастополе. Также Карпуша причастен к удару по зданию школы-интерната в курской Судже 1 февраля. Атака привела к гибели мирных жителей