The Financial Times назвала взятие Одессы военной целью России

Россия стремится установить контроль над Одессой в рамках военных действий. Такое мнение в интервью The Financial Times высказал неназванный высокопоставленный европейский чиновник.

«У европейских политиков мало веры в то, что Россия настроена на заключение соглашения о прекращении огня. Один высокопоставленный чиновник считает, что главной целью России сейчас является захват Одессы, которую [президент РФ] Владимир Путин считает исторически русским городом», — говорится в материале.

В статье также отмечается, что в НАТО существуют опасения относительно возможного ухудшения положения Украины на фронте к осени, особенно в случае отсутствия новых поставок вооружения. Потеря Одессы, как подчеркивается, лишит Украину ключевого порта.