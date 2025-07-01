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1 июля, 05:28

The Financial Times назвала взятие Одессы военной целью России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Shestakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Shestakov

Россия стремится установить контроль над Одессой в рамках военных действий. Такое мнение в интервью The Financial Times высказал неназванный высокопоставленный европейский чиновник.

«У европейских политиков мало веры в то, что Россия настроена на заключение соглашения о прекращении огня. Один высокопоставленный чиновник считает, что главной целью России сейчас является захват Одессы, которую [президент РФ] Владимир Путин считает исторически русским городом», — говорится в материале.

В статье также отмечается, что в НАТО существуют опасения относительно возможного ухудшения положения Украины на фронте к осени, особенно в случае отсутствия новых поставок вооружения. Потеря Одессы, как подчеркивается, лишит Украину ключевого порта.

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Ранее Песков заявил, что движение к урегулированию украинского конфликта определяется как поведением Киева, так и эффективностью посредничества Вашингтона. Он подчеркнул, что при этом крайне важно учитывать объективные реалии «на земле».

Мария Любицкая
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