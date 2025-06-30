В Кремле дали совет мэру Одессы после неожиданного заявления об истории города
Песков посоветовал мэру Одессы Труханову изучить историю города
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что история Одессы неотделима от России. Такое заявление он сделал на традиционной встрече с журналистами.
«Безусловно, как и у любого города, у Одессы своя история, своя собственная история, богатая история, но эта история неразрывно связана с Россией — это очевидный факт», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Песков также прокомментировал заявление мэра Одессы Геннадия Труханова, отрицающего русскую историю города, с иронией предложив ему изучить исторические документы и учебники.
Ранее Песков заявил, что движение к урегулированию украинского конфликта определяется как поведением Киева, так и эффективностью посредничества Вашингтона. Он подчеркнул, что при этом крайне важно учитывать объективные реалии «на земле».