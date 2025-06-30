Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что история Одессы неотделима от России. Такое заявление он сделал на традиционной встрече с журналистами.

«Безусловно, как и у любого города, у Одессы своя история, своя собственная история, богатая история, но эта история неразрывно связана с Россией — это очевидный факт», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков также прокомментировал заявление мэра Одессы Геннадия Труханова, отрицающего русскую историю города, с иронией предложив ему изучить исторические документы и учебники.



