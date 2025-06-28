Мэр Одессы призвал украинца уйти на фронт после просьбы снести памятник Пушкину

Мэр Одессы Геннадий Труханов поругался с военнослужащим ВСУ из-за вопроса о памятнике Александру Пушкину. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Во время общения градоначальника спросили, почему власти до сих пор не демонтировали памятник «адепту русского мира Пушкину». Труханов ответил, что не считает писателя таковым.

«А что для вас тогда Оперный театр, Потёмкинские своды?» — задался вопросом Труханов.

Узнав, что его собеседник является военнослужащим, мэр поинтересовался, почему тот находится не на фронте. В ответ активист заявил, что это типично манипулятивный вопрос.