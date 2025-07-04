«Южная» группировка прорвала оборону ВСУ и освободила Предтечино в ДНР
Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Предтечино в ДНР
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Населённый пункт Предтечино в Донецкой Народной Республике освобождён усилиями «Южной» группировки войск. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Предтечино Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Село Предтечино находится близ Краматорска. В 2001 году там проживало немногим менее 400 человек.