«Южная» группировка прорвала оборону ВСУ и освободила Предтечино в ДНР

Населённый пункт Предтечино в Донецкой Народной Республике освобождён усилиями «Южной» группировки войск. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Предтечино Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.