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4 июля, 09:44

«Южная» группировка прорвала оборону ВСУ и освободила Предтечино в ДНР

Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Предтечино в ДНР

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Населённый пункт Предтечино в Донецкой Народной Республике освобождён усилиями «Южной» группировки войск. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Предтечино Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Село Предтечино находится близ Краматорска. В 2001 году там проживало немногим менее 400 человек.

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А в конце июня Армия России выбила противника из первого населённого пункта в Днепропетровской области — села Дачное. Позже было опубликовано видео с флагом России там.

Никита Никонов
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