ВС РФ поразили склады с боеприпасами и пункты размещения наёмников ВСУ

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по местам расположения украинских военных формирований и иностранных наёмников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.





«Нанесено поражение инфраструктуре авиационной базы, предприятию по производству комплектующих для ударных БПЛА дальнего действия, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения БПЛА и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников в 141 районе», — указано в сообщении оборонного ведомства.

Как уточнили в Минобороны, группировки войск ВС РФ скоординированно нанесли удары, задействовав дальнюю и оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.