ВС РФ поразили склады с боеприпасами и пункты размещения наёмников ВСУ
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За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по местам расположения украинских военных формирований и иностранных наёмников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Нанесено поражение инфраструктуре авиационной базы, предприятию по производству комплектующих для ударных БПЛА дальнего действия, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения БПЛА и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников в 141 районе», — указано в сообщении оборонного ведомства.
Как уточнили в Минобороны, группировки войск ВС РФ скоординированно нанесли удары, задействовав дальнюю и оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» освободили Соболевку в Харьковской области. Бойцы группировки «Восток», в свою очередь, за минувшие сутки взяли под контроль населённый пункт Поддубное в ДНР.