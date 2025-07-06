Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о планах нанесения новых ударов по российской территории. Об этом экс-комик лидер сообщил на своей страничке в социальной сети.

Он заявил, что Украина наращивает выпуск дальнобойного оружия совместно с западными партнёрами, чтобы «умерить аппетиты» России. Зеленский подчеркнул, что одним из главных приоритетов Киева является «разработка средств защиты жизни».

К сообщению был прикреплён видеоролик с кадрами атак на российские объекты. Экс-комик поблагодарил западные страны за поддержку военно-промышленного комплекса Украины и сообщил о заключении нового соглашения с Данией о совместном производстве вооружений, включая беспилотные летательные аппараты. Также Зеленский упомянул о договорённостях с США, согласно которым Вашингтон поставит Украине сотни тысяч дронов в текущем и следующем годах.