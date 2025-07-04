Владимир Зеленский предложил изъять в пользу Украины 1592 железнодорожных вагона, которые находятся в собственности России. Главарь киевского режима внёс соответствующий законопроект на рассмотрение в Верховную раду.

«С целью предотвращения контроля (РФ — прим. Life.ru) за железнодорожными вагонами ... существует потребность принудительного изъятия 1592 различных видов вагонов в пользу Украины», — сказано в пояснительной записке к документу.

Законопроект предполагает утверждение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины «О принудительном изъятии на Украине объектов права собственности Российской Федерации и её резидентов». Как утверждается, изъятие вагонов объясняется «общественной необходимостью».