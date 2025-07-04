Зеленский собрался конфисковать почти 1600 российских вагонов
Зеленский призвал конфисковать 1592 вагона РФ из «общественной необходимости»
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Владимир Зеленский предложил изъять в пользу Украины 1592 железнодорожных вагона, которые находятся в собственности России. Главарь киевского режима внёс соответствующий законопроект на рассмотрение в Верховную раду.
«С целью предотвращения контроля (РФ — прим. Life.ru) за железнодорожными вагонами ... существует потребность принудительного изъятия 1592 различных видов вагонов в пользу Украины», — сказано в пояснительной записке к документу.
Законопроект предполагает утверждение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины «О принудительном изъятии на Украине объектов права собственности Российской Федерации и её резидентов». Как утверждается, изъятие вагонов объясняется «общественной необходимостью».
Ранее сообщалось, что Великобритания готовится передать Украине 350 высокотехнологичных ракет ПВО ASRAAM. Впервые военная помощь от Лондона будет оплачена средствами, полученными от российских активов.