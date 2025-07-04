На Западе раскрыли четыре главные ошибки Владимира Зеленского
Социолог Орсини: Зеленский возглавил Украину, не имея представлений о политике
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский пришёл к власти практически не имея опыта в сфере международной политики. Это стало одной из его четырёх ключевых ошибок, заявил в статье для IL Fatto Quotidiano профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.
«Первая ошибка Зеленского состоит в том, что он стал президентом Украины, не имея никакого представления о международной политике», — говорится в сообщении.
Ещё одной из ошибок стала недооценка изменчивости внешней политики США, которая часто корректируется в зависимости от смены президентов. Кроме того, Зеленский недооценил военный потенциал России, а также её международные связи, в частности, сотрудничество с Китаем.
В статье подчеркивается, что глава киевского режима, вероятно, поверил в пропагандистские заявления НАТО о грядущей международной изоляции России, что в итоге не соответствовало действительности.
Ранее Зеленского уличили во лжи относительно потерь, которые несут Вооружённые силы Украины. Глава киевского режима принимает решения единолично, не прислушиваясь к советам, и приводит заниженные данные о потерях, утверждая о 40 погибших в сутки. При этом реальные потери ВСУ значительно выше и выражаются в «многокилометровых завалах трупов».