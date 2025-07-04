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4 июля, 12:51

На Западе раскрыли четыре главные ошибки Владимира Зеленского

Социолог Орсини: Зеленский возглавил Украину, не имея представлений о политике

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский пришёл к власти практически не имея опыта в сфере международной политики. Это стало одной из его четырёх ключевых ошибок, заявил в статье для IL Fatto Quotidiano профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.

«Первая ошибка Зеленского состоит в том, что он стал президентом Украины, не имея никакого представления о международной политике», — говорится в сообщении.

Ещё одной из ошибок стала недооценка изменчивости внешней политики США, которая часто корректируется в зависимости от смены президентов. Кроме того, Зеленский недооценил военный потенциал России, а также её международные связи, в частности, сотрудничество с Китаем.

В статье подчеркивается, что глава киевского режима, вероятно, поверил в пропагандистские заявления НАТО о грядущей международной изоляции России, что в итоге не соответствовало действительности.

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Ранее Зеленского уличили во лжи относительно потерь, которые несут Вооружённые силы Украины. Глава киевского режима принимает решения единолично, не прислушиваясь к советам, и приводит заниженные данные о потерях, утверждая о 40 погибших в сутки. При этом реальные потери ВСУ значительно выше и выражаются в «многокилометровых завалах трупов».

Наталья Афонина
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