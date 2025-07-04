Владимир Зеленский пришёл к власти практически не имея опыта в сфере международной политики. Это стало одной из его четырёх ключевых ошибок, заявил в статье для IL Fatto Quotidiano профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.

«Первая ошибка Зеленского состоит в том, что он стал президентом Украины, не имея никакого представления о международной политике», — говорится в сообщении.

Ещё одной из ошибок стала недооценка изменчивости внешней политики США, которая часто корректируется в зависимости от смены президентов. Кроме того, Зеленский недооценил военный потенциал России, а также её международные связи, в частности, сотрудничество с Китаем.

В статье подчеркивается, что глава киевского режима, вероятно, поверил в пропагандистские заявления НАТО о грядущей международной изоляции России, что в итоге не соответствовало действительности.