«Говорящая голова»: Эксперт раскрыл, что ждёт Украину после ухода Зеленского
Эксперт Онуфриенко: Преемник Зеленского не сможет управлять Украиной без помощи
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Уровень «договороспособности» Украины никак не изменится после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский окончательно лишится полномочий, уверен военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. По его словам, если во главе режима поменять одну «говорящую голову» на другую, то ничего не случится.
«Любой, пришедший там к власти, прекрасно понимает, что без западной помощи он существовать не сможет», — подчеркнул собеседник радио Sputnik, объясняя, что ждёт потенциального преемника Зеленского.
Ранее Онуфриенко раскрыл ложь Зеленского о потерях ВСУ. Эксперт подчеркнул, что Зеленский не совещается ни с кем, даже с собственной головой. Из его заявлений следует, что Украина теряет всего по 40 человек в сутки, хотя в реальности речь идёт о «многокилометровых завалах трупов».