Уровень «договороспособности» Украины никак не изменится после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский окончательно лишится полномочий, уверен военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. По его словам, если во главе режима поменять одну «говорящую голову» на другую, то ничего не случится.

«Любой, пришедший там к власти, прекрасно понимает, что без западной помощи он существовать не сможет», — подчеркнул собеседник радио Sputnik, объясняя, что ждёт потенциального преемника Зеленского.