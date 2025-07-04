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4 июля, 11:13

«Говорящая голова»: Эксперт раскрыл, что ждёт Украину после ухода Зеленского

Эксперт Онуфриенко: Преемник Зеленского не сможет управлять Украиной без помощи

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Уровень «договороспособности» Украины никак не изменится после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский окончательно лишится полномочий, уверен военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. По его словам, если во главе режима поменять одну «говорящую голову» на другую, то ничего не случится.

«Любой, пришедший там к власти, прекрасно понимает, что без западной помощи он существовать не сможет», — подчеркнул собеседник радио Sputnik, объясняя, что ждёт потенциального преемника Зеленского.

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Ранее Онуфриенко раскрыл ложь Зеленского о потерях ВСУ. Эксперт подчеркнул, что Зеленский не совещается ни с кем, даже с собственной головой. Из его заявлений следует, что Украина теряет всего по 40 человек в сутки, хотя в реальности речь идёт о «многокилометровых завалах трупов».

Борис Эльфанд
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