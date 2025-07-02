«Приспосабливаются, выживают»: Эксперт объяснил, почему украинцы не свергают Зеленского
Эксперт Безпалько: Большая часть украинцев не готовы бороться против Зеленского
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Сегодня большинство украинцев не готовы бороться против Владимира Зеленского, уверен член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. По его словам, многие хоть и выступают, к примеру, за сохранение русского языка, но реальных усилий для этого не прилагают. Лишь 5-10% населения Украины в состоянии отстаивать свои права.
«А все остальные приспосабливаются, выживают. Они не готовы бороться, они не хотят чем-то жертвовать. Не только жизнью, но даже комфортом», — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».
Ранее политолог заявил, что официальное банкротство Украины обернётся крахом режима Зеленского. А постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что в политическом плане главарь киевского режима уже мёртв.