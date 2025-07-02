Сегодня большинство украинцев не готовы бороться против Владимира Зеленского, уверен член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. По его словам, многие хоть и выступают, к примеру, за сохранение русского языка, но реальных усилий для этого не прилагают. Лишь 5-10% населения Украины в состоянии отстаивать свои права.