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28 июня, 12:34

«Финансовая несостоятельность»: Банкротство Украины обернётся крахом режима Зеленского

Политолог Шатунов: Банкротство Украины обернётся крахом режима Зеленского

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Сегодня Украина стоит на пороге официального банкротства, полагает член Экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Шатунов. Он обратил внимание, что государственный долг страны уже достиг отметки в 180,97 миллиарда долларов, то есть почти 100% от ВВП, и будет расти дальше.

«Финансовая несостоятельность Украины очевидна. Фактически страна — банкрот, и это скоро будет зафиксировано юридически», — заявил собеседник РИА «ФедералПресс».

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По его словам, в условиях продолжающейся геополитической нестабильности и внутренней неопределённости антикризисные инициативы киевского режима теряют свою актуальность. Сохранение стабильности государства и финансовой системы даже на ближайшее будущее не гарантировано. При этом международные партнёры, включая США и ЕС, отказываются брать на себя обязательства по выплате украинских долгов.

Международные кредиторы сегодня не готовы «страховать» Киев за свой счёт. Украина быстро приближается к статусу государства с высокой степенью экономической нестабильности. При сохранении текущей политики последствия могут выйти за рамки финансовых проблем и привести к политическим изменениям — вплоть до смены режима Владимира Зеленского, полагает политолог.

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Напомним, ранее Украина отказалась выплачивать миллиарды долларов держателям своих долговых ценных бумаг, что в Международном валютном фонде (МВФ) назвали риском для дальнейшего финансирования. Агентство S&P Global объявило дефолт и снизило рейтинг украинских бумаг, привязанных к ВВП.

Борис Эльфанд
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