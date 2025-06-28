Сегодня Украина стоит на пороге официального банкротства, полагает член Экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Шатунов. Он обратил внимание, что государственный долг страны уже достиг отметки в 180,97 миллиарда долларов, то есть почти 100% от ВВП, и будет расти дальше.

«Финансовая несостоятельность Украины очевидна. Фактически страна — банкрот, и это скоро будет зафиксировано юридически», — заявил собеседник РИА «ФедералПресс».

По его словам, в условиях продолжающейся геополитической нестабильности и внутренней неопределённости антикризисные инициативы киевского режима теряют свою актуальность. Сохранение стабильности государства и финансовой системы даже на ближайшее будущее не гарантировано. При этом международные партнёры, включая США и ЕС, отказываются брать на себя обязательства по выплате украинских долгов.

Международные кредиторы сегодня не готовы «страховать» Киев за свой счёт. Украина быстро приближается к статусу государства с высокой степенью экономической нестабильности. При сохранении текущей политики последствия могут выйти за рамки финансовых проблем и привести к политическим изменениям — вплоть до смены режима Владимира Зеленского, полагает политолог.