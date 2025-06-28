Фидан: Последствия конфликта на Украине стали невыносимыми для Европы

Глава МИД Турции Хакан Фидан отметил изменение настроений среди европейских политиков на саммите НАТО в Гааге, которые начали осознавать «невыносимые последствия» продолжения конфликта на Украине. Фидан подчеркнул, что большинство европейских стран изначально не стремились к прекращению огня ни по палестинскому, ни по украинскому вопросу, но теперь столкнулись с ситуацией, последствия которой становятся всё более тяжёлыми.