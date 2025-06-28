Фидан: Последствия конфликта на Украине стали невыносимыми для Европы
Хакан Фидан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Глава МИД Турции Хакан Фидан отметил изменение настроений среди европейских политиков на саммите НАТО в Гааге, которые начали осознавать «невыносимые последствия» продолжения конфликта на Украине. Фидан подчеркнул, что большинство европейских стран изначально не стремились к прекращению огня ни по палестинскому, ни по украинскому вопросу, но теперь столкнулись с ситуацией, последствия которой становятся всё более тяжёлыми.
Эти заявления перекликаются с позицией российского президента Владимира Путина, который ранее указывал, что Киев отказывался от переговоров с Москвой, рассчитывая на поддержку Запада.
Ранее американский лидер Дональд Трамп в разговоре с представителями прессы в Белом доме подтвердил, что существует вероятность поставок боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину. Напомним, что Трамп провёл 40-минутную встречу с Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО. Как отметил экс-комик, их разговор оказался «долгим и насыщенным», в ходе которого были обсуждены важнейшие темы и возможные пути мирного разрешения конфликта.