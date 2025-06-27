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27 июня, 20:41

Фидан: Турция готова принять третий раунд переговоров России и Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил о желании делагаций России и Украины провести третий раунд переговоров. По его словам, страна готова стать площадкой для этих обсуждений.

«Вчера я общался с представителями сторон. Сейчас заканчивается выполнение решений, которые согласовали на втором этапе, включая обмен пленными и телами погибших. При условии выполнения данных обязательств у сторон есть желание продолжить переговоры», — заявил Фидан в интервью телеканалу A Haber.

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Он также отметил, что российская сторона уже подтвердила эту информацию. Фидан добавил, что турецкие власти готовы организовать переговоры.

«Главное — предотвратить конфликт», — подчеркнул он.

Напомним, президент России Владимир Путин рассказал, что на следующем раунде переговоров Москва и Киев обсудят проекты меморандумов, предложенные обеими сторонами. Об этом глава государства упомянул на пресс-конференции после саммита ЕАЭС в Минске.

Лия Мурадьян
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