Фидан: Турция готова принять третий раунд переговоров России и Украины

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил о желании делагаций России и Украины провести третий раунд переговоров. По его словам, страна готова стать площадкой для этих обсуждений.

«Вчера я общался с представителями сторон. Сейчас заканчивается выполнение решений, которые согласовали на втором этапе, включая обмен пленными и телами погибших. При условии выполнения данных обязательств у сторон есть желание продолжить переговоры», — заявил Фидан в интервью телеканалу A Haber.

Он также отметил, что российская сторона уже подтвердила эту информацию. Фидан добавил, что турецкие власти готовы организовать переговоры.

«Главное — предотвратить конфликт», — подчеркнул он.