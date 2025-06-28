Трамп допустил возможность отправки Украине ракет для ЗРК Patriot

Президент США Дональд Трамп обсудил возможность поставки Украине снарядов для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Он сделал это заявление во время общения в Белом доме.

Журналисты спросили его, рассматривает ли он поставку ракет Patriot в Киев и принято ли окончательное решение по этому вопросу.