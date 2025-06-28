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27 июня, 21:12

Трамп допустил возможность отправки Украине ракет для ЗРК Patriot

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп обсудил возможность поставки Украине снарядов для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Он сделал это заявление во время общения в Белом доме.

Журналисты спросили его, рассматривает ли он поставку ракет Patriot в Киев и принято ли окончательное решение по этому вопросу.

«Я могу [отправить ракеты]», — ответил Трамп.

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Напомним, Трамп провёл 40-минутную встречу с Владимиром Зеленским во время саммита НАТО. По словам главаря киевского режима, беседа оказалась «длительной и содержательной», стороны обсудили ключевые вопросы и перспективу мирного урегулирования. Однако лидер США заявил, что встреча была организована лишь для того, чтобы узнать, как дела у Зеленского.

Лия Мурадьян
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