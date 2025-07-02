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2 июля, 02:13

На Украине стали чаще отказываться от помощи ВСУ

ТАСС: Украинцы отказываются от финансирования ВСУ ради мира

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

По данным российских силовых структур, в украинском обществе усиливаются настроения, направленные на прекращение боевых действий без дальнейшего затягивания конфликта. Такие выводы сделаны на основе анализа публикаций в мессенджерах и соцсетях, сообщает ТАСС.

«В украинском обществе уже давно царят настроения «мир любой ценой». Мы неоднократно сталкивались и с более жёсткими комментариями: «Чем больше вэсэушников будет уничтожено, тем скорее закончится война», — заявил собеседник агентства.

В качестве примера приводится обсуждение, которое развернулось в одном из украинских чатов вокруг сообщения девушки, выступившей против сбора средств на нужды армии. Она пояснила, что не хочет участвовать в финансировании Вооружённых сил Украины (ВСУ), поскольку желает наступления мирного времени.

Украина «декоммунизировала» электросети
Украина «декоммунизировала» электросети

Ранее стало известно, что Украина может столкнуться с социальной катастрофой из-за массового оттока школьников и студентов. По данным украинских СМИ, около 720 тысяч украинских школьников обучаются за рубежом. Этот отток молодёжи может обернуться катастрофой для социальной сферы Незалежной, поскольку за студентами могут последовать преподаватели вузов, а национальный рынок труда столкнется с дефицитом кадров практически во всех областях.

Тимур Хингеев
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