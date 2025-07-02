По данным российских силовых структур, в украинском обществе усиливаются настроения, направленные на прекращение боевых действий без дальнейшего затягивания конфликта. Такие выводы сделаны на основе анализа публикаций в мессенджерах и соцсетях, сообщает ТАСС.

«В украинском обществе уже давно царят настроения «мир любой ценой». Мы неоднократно сталкивались и с более жёсткими комментариями: «Чем больше вэсэушников будет уничтожено, тем скорее закончится война», — заявил собеседник агентства.

В качестве примера приводится обсуждение, которое развернулось в одном из украинских чатов вокруг сообщения девушки, выступившей против сбора средств на нужды армии. Она пояснила, что не хочет участвовать в финансировании Вооружённых сил Украины (ВСУ), поскольку желает наступления мирного времени.