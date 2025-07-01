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Регион
1 июля, 14:42

Украина «декоммунизировала» электросети

Украина перешла на европейский стандарт напряжения электросетей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

На территории всех украинских регионов внедрили европейский стандарт напряжение 230 вольт в электросетях. Такую информацию передаёт «Интерфакс Украина».

«Это означает, что номинальное напряжение в розетках теперь составляет 230 В, а допустимые отклонения составляют от 207 В до 253 В. Изменения произошли с целью приведения украинской электросети к общеевропейскому стандарту», — говорится в сообщении.

Изменения внесла Национальная комиссия Украины в кодекс систем распределения 2018 года. По её данным, новый стандарт не должен негативно повлиять на качество работы бытовых электроприборов. Переход, наоборот, должен оказать положительное влияние на качество электроснабжения, привести к экономии средств и снизить энергопотери. Граждан заверили, что он также «будет способствовать повышению энергоэффективности». Однако если напряжение выходит за границы новых норм, то украинцам порекомендовали обращаться в специальные службы.

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Ранее стало известно, что в июне Украина приобрела около 250 миллионов кубометров российского газа. Однако она сделала это не напрямую. Вместо этого, она импортировала этот объём из Венгрии и Словакии, заплатив при этом более высокую цену. Большая часть поставок (две трети) пришлась на эти страны.

Юлия Сафиулина
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