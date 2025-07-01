Украина «декоммунизировала» электросети

На территории всех украинских регионов внедрили европейский стандарт напряжение 230 вольт в электросетях. Такую информацию передаёт «Интерфакс Украина».

«Это означает, что номинальное напряжение в розетках теперь составляет 230 В, а допустимые отклонения составляют от 207 В до 253 В. Изменения произошли с целью приведения украинской электросети к общеевропейскому стандарту», — говорится в сообщении.

Изменения внесла Национальная комиссия Украины в кодекс систем распределения 2018 года. По её данным, новый стандарт не должен негативно повлиять на качество работы бытовых электроприборов. Переход, наоборот, должен оказать положительное влияние на качество электроснабжения, привести к экономии средств и снизить энергопотери. Граждан заверили, что он также «будет способствовать повышению энергоэффективности». Однако если напряжение выходит за границы новых норм, то украинцам порекомендовали обращаться в специальные службы.