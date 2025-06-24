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24 июня, 15:48

«Нафтогаз Украины» собрался взыскать почти $1,5 млрд с «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» собрался взыскать с «Газпрома» $1,37 млрд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

«Нафтогаз Украины» уведомил «Газпром» о требовании выплатить 1,37 миллиарда долларов США, основываясь на решении арбитражного суда в Цюрихе. Информация об этом опубликована на сайте украинской компании.

В «Нафтогазе» уточнили, что указанная сумма состоит из трех компонентов: основного долга за транзит газа, предусмотренного соглашением 2019 года, штрафов и компенсации судебных издержек компании.

В заявлении подчёркивается, что если «Газпром» не согласится добровольно исполнить судебное решение, «Нафтогаз Украины» перейдёт к принудительному взысканию активов российской компании.

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Ранее стало известно, что в июне Украина приобрела около 250 миллионов кубометров российского газа, но не напрямую. Вместо этого, она импортировала этот объём из Венгрии и Словакии, заплатив при этом более высокую цену

Наталья Демьянова
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