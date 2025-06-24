«Нафтогаз Украины» собрался взыскать почти $1,5 млрд с «Газпрома»
«Нафтогаз Украины» собрался взыскать с «Газпрома» $1,37 млрд
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«Нафтогаз Украины» уведомил «Газпром» о требовании выплатить 1,37 миллиарда долларов США, основываясь на решении арбитражного суда в Цюрихе. Информация об этом опубликована на сайте украинской компании.
В «Нафтогазе» уточнили, что указанная сумма состоит из трех компонентов: основного долга за транзит газа, предусмотренного соглашением 2019 года, штрафов и компенсации судебных издержек компании.
В заявлении подчёркивается, что если «Газпром» не согласится добровольно исполнить судебное решение, «Нафтогаз Украины» перейдёт к принудительному взысканию активов российской компании.
Ранее стало известно, что в июне Украина приобрела около 250 миллионов кубометров российского газа, но не напрямую. Вместо этого, она импортировала этот объём из Венгрии и Словакии, заплатив при этом более высокую цену