«Нафтогаз Украины» собрался взыскать почти $1,5 млрд с «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» уведомил «Газпром» о требовании выплатить 1,37 миллиарда долларов США, основываясь на решении арбитражного суда в Цюрихе. Информация об этом опубликована на сайте украинской компании.

В «Нафтогазе» уточнили, что указанная сумма состоит из трех компонентов: основного долга за транзит газа, предусмотренного соглашением 2019 года, штрафов и компенсации судебных издержек компании.

В заявлении подчёркивается, что если «Газпром» не согласится добровольно исполнить судебное решение, «Нафтогаз Украины» перейдёт к принудительному взысканию активов российской компании.